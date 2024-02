Bosz: ‘Heb tegen Overmars gezegd dat hij zich als een klootzak heeft gedragen’

Peter Bosz denkt dat een vertrek van Marc Overmars bij Ajax voorkomen had kunnen worden. De huidig trainer van PSV en voormalig oefenmeester van de Amsterdammers laat weten dat hij de straf die Overmars van de KNVB en de FIFA heeft gekregen niet terecht vindt.

Bosz werd in 2016 door Overmars naar Ajax gehaald. De inmiddels zestigjarige trainer stond één seizoen voor de groep in Amsterdam. Bosz bereikte de finale van de Europa League, waarna hij naar Borussia Dortmund vertrok. Overmars werd in februari 2022 door Ajax aan de kant gezet vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen vrouwelijk personeel.

In een interview met het magazine HELDEN gaat Bosz op het gedwongen vertrek van Overmars bij Ajax in. “Marc is een vriend van mij. Wat hij heeft gedaan, is fout. Ik heb hem gezegd dat hij zich als een klootzak heeft gedragen”, geeft de huidige trainer van PSV aan.

Toch is Bosz van mening dat Ajax een vertrek van Overmars had kunnen voorkomen. “Als ik Ajax was, had ik het anders aangepakt. Ik had hem direct op non-actief gesteld, een onderzoek ingesteld en er daarna conclusies aan verbonden. Ik denk dat de situatie bij The Voice Of Holland een rol heeft gespeeld in hoe dit alles is gegaan. Maar het is helaas niet terug te draaien.”

In de ogen van Bosz is Overmars 'aan de schandpaal genageld'. “De prijs die hij en zijn familie hebben betaald is hoog. En nogmaals hij is zelf echt een klootzak geweest. Maar de straf die hij er nu nog bovenop heeft gekregen van de KNVB en de FIFA vind ik niet terecht", besluit Bosz.

Begin januari moest Overmars zijn werkzaamheden als technisch directeur van Royal Antwerp per direct neerleggen. De oud-aanvaller was in Nederland op dat moment al geschorst, maar de schorsing werd wereldwijd van kracht - en dus ook in België - op moment dat de FIFA de straf overnam.

Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) had Overmars op 16 november een schorsing van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk opgelegd. Overmars mag zijn functie als technisch directeur bij voetbalclub Antwerp na de overname van de schorsing door de FIFA in de tussentijd niet uitvoeren.



