Royal Antwerp vindt snelle opvolging voor geschorste Marc Overmars

Royal Antwerp FC gaat de wereldwijde schorsing van Marc Overmars intern opvangen, zo meldt de club. De werkzaamheden van de Nederlander zullen worden overgenomen door Sven Jaecques en Joachim Vercaigne.

Overmars besloot maandag om niet in beroep te gaan tegen zijn wereldwijde schorsing naar aanleiding van het grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. De vijftigjarige technisch directeur moet zijn werkzaamheden daarom tot medio november noodgedwongen neerleggen.

De taken van Overmars worden intern overgenomen, zo is bekend geworden. Jaecques is als CEO werkzaam bij Antwerp, terwijl Vercaigne de rol van hoofdscout vervult. De twee krijgen een zwaarder takenpakket.

Jaecques combineerde in het verleden al eens een rol als algemeen directeur met het technisch directeurschap. Die twee functies bleken echter haast onmogelijk door één persoon uit te voeren.

De 42-jarige Belg zal daarom ondersteund worden door Vercaigne. Laatstgenoemde werkt sinds 2021 als hoofdscout bij Antwerp. Eerder vervulde hij soortgelijke functies bij KV Kortrijk en Club Brugge.

De schorsing betekent overigens niet dat Overmars niet meer welkom is bij de club. De oud-aanvaller is herstellende van zware hartproblemen en bezocht de voorbije maanden nog geregeld de fitnessruimte. Onderhandelen met spelers en trainers mag hij niet meer.

Antwerp sprak maandag meteen zijn steun uit richting Overmars. “De club steunt Marc in zijn beslissing en we willen collectief de persoon steunen die wij de voorbije twee jaar als mens en professional hebben leren kennen. Dit zonder enige uitspraak te doen over wat er in het verleden is gebeurd."

