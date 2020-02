Pover Ajax verliest voor derde seizoen op rij in Almelo

Voor het derde opeenvolgende seizoen is Ajax opgelopen tegen een nederlaag op bezoek bij Heracles Almelo. Net als in februari vorig jaar boekten de Almeloërs voor eigen publiek een 1-0 overwinning op Ajax, dat er zodoende niet in slaagde om de kater van de Europa League-nederlaag bij Getafe (2-0) weg te spoelen. De ploeg van Erik ten Hag heeft nog maar drie punten voorsprong op nummer twee AZ, met de onderlinge ontmoeting van volgende week zondag in het vooruitzicht. Omdat ook PSV en Feyenoord elkaar dan treffen, is het mogelijk dat de titelstrijd na volgende week uit drie ploegen bestaat.

Ajax kon niet beschikken over Hakim Ziyech, die niet wedstrijdfit werd bevonden. Zonder de smaakmaker speelden de bezoekers geen sterke eerste helft, maar Ajax was wel dominant en noteerde uiteindelijk zeventien doelpogingen voor de pauze. Zorgwekkend voor Erik ten Hag was, net als donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Getafe, de slordigheid in het spel van zijn ploeg. Een van de meest schrijnende voorbeelden was een moment halverwege de eerste helft, toen Perr Schuurs volledig mis zat na een lage voorzet van Jeff Hardeveld. De verdediger maaide over de bal heen, waardoor Cyriel Dessers plots een enorme kans kreeg om de score te openen. Van dichtbij stuitte Dessers echter op doelman André Onana.

Het was de grootste kans die Heracles in de eerste helft kreeg, maar kort voor de pauze was Dessers opnieuw dichtbij: de Belg was in een sprint te snel voor Daley Blind en schoot uit kansrijke positie naast. Ook Ajax kwam in de eerste helft meermaals dicht bij een voorsprong. Zo werd een volley van Donny van de Beek geblokt, waarna Ryan Gravenberch het in tweede instantie probeerde en zijn inzet voor de lijn werd weggewerkt door Orestis Kiomourtzoglou. Een andere grote mogelijkheid van Ajax was voor Van de Beek zelf: tien minuten voor de rust schoot hij vanuit een lastige hoek met zijn linkerbeen snoeihard op de onderkant van de lat.

Vlak voor de pauze volleerde Lisandro Martínez langs de verkeerde kant van de paal, terwijl Heracles met de schrik vrijkwam toen keeper Janis Blaswich een lange terugspeelbal van Maximilian Rossmann net uit zijn doel kon houden. Ajax begon de tweede helft zonder diezelfde Martínez, die werd vevangen door Carel Eiting. Het spel bleef evenwel teleurstellend. De opbouw ging moeizaam en kansen waren aanvankelijk schaars. Gaandeweg de tweede helft kwam de wedstrijd echter tot leven. Onana moest meerdere keren ingrijpen: hij pareerde een schot van Dessers en hield een inzet van Delano Burgzorg maar net uit de korte hoek.

Collega Blaswich haalde een van richting veranderd schot van Dusan Tadic uit de bovenhoek en zag een poging van Eiting net naast gaan. Negentien minuten voor tijd maakte Danilo bij Ajax zijn entree als vervanger van Ryan Babel; de twintigjarige aanvaller maakte zijn debuut in Ajax 1. Hij kon een rijke traditie van scorende Ajax-debutanten niet voortzetten. Heracles wist wel te scoren, veertien minuten voor tijd. Blaswich trapte ver uit en vond Dessers, die de situatie beter inschatte dan Blind, zijn opponent het nakijken gaf met een licht duwtje en prachtig raak schoot in de rechterkruising. Het onmachtige Ajax creëerde in het slot van de wedstrijd, afgezien van een late kopbal van Danilo, geen kansen meer. Heracles klimt dankzij de overwinning naar de negende plek in de Eredivisie.