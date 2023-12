‘Vitesse moet met aanstaand miljoenenbod vrezen voor vertrek Manhoef’

Million Manhoef is op de radar verschenen bij Rangers FC, zo meldt The Scottish Sun. De Schotse topclub volgt de buitenspeler van Vitesse al ruim een jaar en is bereid om een bod van 2,5 miljoen euro uit te brengen.

Rangers is niet de enige club die de verrichtingen van Manhoef met bovengemiddelde interesse volgt. Ook Leicester City en Preston North End zouden volgens bovengenoemd dagblad geïnteresseerd zijn.

Het is echter Rangers dat de race leidt. Trainer Philippe Clement heeft er bij de leiding van de Schotse club op aangedrongen om de buitenspeler in januari over te nemen van Vitesse.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Belangrijke naam in het verhaal is Nils Koppen. De Nederlander, die begin deze maand overstapte van PSV en de functie van Director of Football Recruitment bekleedt, heeft de kwaliteiten van Manhoef onderstreept.

Schotse media beweren dat Vitesse bereid is om te luisteren naar passende aanbiedingen. Manhoef heeft nog een contract tot medio 2025 en vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 3,5 miljoen euro.

Manhoef kan bij Rangers een hoop oude bekenden tegenkomen uit de Eredivisie. Bij de 55-voudig landskampioen staan onder meer Cyriel Dessers, Sam Lammers en Danilo onder contract. Manhoef wordt naar verluidt gezien als versterking voor de backpositie.

Rangers kijkt in competitieverband tegen een achterstand aan van acht punten op rivaal Celtic. Zaterdag eindigde de Old Firm in een 2-1 zege voor de groen-witten. Wel speelde de ploeg van Clement twee wedstrijden minder.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties