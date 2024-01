‘Cyriel Dessers kan Rangers al na een half jaar verlaten voor topcompetitie’

Rangers-spits Cyriel Dessers kan terugkeren naar de Serie A, zo meldt Sky Sport Italia. De 29-jarige Belg geniet concrete belangstelling van Hellas Verona en Torino. Het is onduidelijk of Dessers al wil vertrekken uit Glasgow, waar hij nog tot medio 2027 onder contract staat.

Hellas Verona ziet in Dessers een spits die de club kan behoeden voor degradatie. Eerder deze transferperiode ving de nummer zestien van de Serie A bot bij Norwich City-aanvaller Adam Idah.

Volgens Transfermarkt is Dessers momenteel 4 miljoen euro waard. Dat is 1 miljoen euro minder dan het bedrag dat Rangers overmaakte aan de Italiaanse degradant Cremonese voor zijn diensten.

Het lijkt er niet op dat Rangers zomaar meewerkt aan een vertrek van Dessers, daar de voormalig publiekslieveling van Feyenoord en Heracles Almelo veel aan spelen toekomt. Dessers speelde al 33 officiële wedstrijden voor Rangers, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 7 assists.

Openhartig interview

Toch kende Dessers ook dieptepunten sinds zijn transfer naar Rangers. In een openhartig interview met de clubkanalen gaf de goaltjesdief toe last te hebben gehad van de druk die hij voelt op Ibrox. “Er is altijd druk als je voor Rangers speelt, dat heb ik vanaf het begin gemerkt.” Dessers zocht externe hulp.

“Ik heb daar met diverse mensen over gesproken”, onthulde de viervoudig international van Nigeria. “Maar op een gegeven moment moet je de druk omarmen. Anders ga je eraan onderdoor. Dat heb ik de laatste periode gedaan.”

Inmiddels voelt Dessers zich steeds meer thuis bij Rangers. “Je moet de druk ook kunnen waarderen. Ik heb bij clubs gespeeld waar het de fans niet superveel uitmaakt of je gelijkspeelt of verliest. Maar dat wil je niet. Je wil die druk. Je wil mensen die betrokken zijn en alleen het beste voor de club willen.”

