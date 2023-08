Dessers dankt Slot voor assist tegen PSV: ‘Hoop dat hij met trots heeft gekeken’

Woensdag, 23 augustus 2023 om 09:08 • Lars Capiau • Laatste update: 09:41

Cyriel Dessers kijkt met gemengde gevoelens terug op de met 2-2 gelijkgespeelde wedstrijd tegen PSV afgelopen dinsdag. Dessers kwam met zijn ploeg Rangers tot tweemaal toe op voorsprong, maar verzuimde om de overwinning over de streep te trekken. Met twee assists vertolkte de 28-jarige Belg een hoofdrol bij de Schotten.

"Mijn tweede assist was duidelijk de mooiste", zo geeft Dessers aan voor de camera's van RTL 7. "Al kan ik van de eerste ook wel genieten. Negatief pressen, dat is iets waar mijn oud-trainer Arne Slot mij veel heeft op gewezen en waarin ik stappen heb gemaakt. Als ik dan zie wat dat mij vandaag heeft opgeleverd dan hoop ik dat hij met trots op de bank heeft zitten kijken", glimlacht de ex-Feyenoorder.

"Ik denk dat het geen slechte prestatie was, maar als je thuis twee keer scoort tegen een ploeg als PSV in de play-off van de Champions League dan is er ook een beetje teleurstelling dat we niet met een voorsprong naar Eindhoven gaan", verzucht de Belg. "Aan de andere kant is er nog alles om voor te spelen. We hebben PSV bij momenten ook pijn gedaan."

Volgende week bevindt de spits zich weer even in Nederland. Hij geeft aan het leuk te vinden om bekende gezichten weer even te zien. Guus Til, voormalig ploeggenoot van Dessers, is daar een van. "Ik ga zo nog even in de kleedkamer kijken of ik Guus Til aan z’n oren kan trekken. Het is altijd gezellig met hem", grapt de Belg.

Voor de camera's van Voetbal International blikt Dessers ook even terug op zijn tijd als Feyenoord-speler. "Ik mis hen ook", lacht de aanvaller als gesteld wordt dat er drie Nederlandse clubs zijn die hem erg missen. "Natuurlijk volg ik Feyenoord nog. Het zou een droom voor mij zijn om in de Champions League tegen Feyenoord uit te komen. Ik vind het prachtig voor de club, voor de stad en voor de fans dat ze, volledig verdiend ook, kampioen zijn geworden. Ik hoop dat het dit jaar nog eens gaat gebeuren", besluit een lachende Dessers.

Sam Lammers

Ook twee andere Eredivisionisten komen dit seizoen uit voor de club uit Glasgow. Danilo en Sam Lammers startten dinsdagavond beiden op de bank, maar vielen wel in. Lammers, die een paar minuten mocht meedoen, verscheen na afloop van de wedstrijd ook even voor de camera's van RTL. "Het was te kort eigenlijk maar tegen je oude club spelen is wel speciaal", zegt Lammers.

De spits baalde van zijn reserveplek. "Ik was wel teleurgesteld natuurlijk. Want het grootste deel van de wedstrijden heb ik gespeeld tot nu toe." Volgende week keert Lammers weer even terug in het Philips Stadion. "Het wordt interessant. Ik heb er zin in. Het wordt voor mij speciaal en wij gaan vol voor de winst"