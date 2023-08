Peter Bosz verrast met opstelling van PSV: Ramalho geslachtofferd

Woensdag, 30 augustus 2023 om 19:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:06

Peter Bosz heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de return tegen Rangers. In een poging de Champions League-groepsfase te bereiken kiest de oefenmeester ervoor om ten opzichte van het heenduel in Glasgow (2-2) André Ramalho te slachtofferen. Voor hem komt Jerdy Schouten in het elftal. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Walter Benítez verdedigt het Eindhovense doel. De Argentijn ziet een viermansdefensie voor zich, bestaande uit Jordan Teze, Schouten, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Joey Veerman en Ibrahim Sangaré zijn de controleurs op het middenveld, terwijl Ismael Saibari op 10 voor de nodige creativiteit moet zorgen. Spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links).

Rondom PSV ging het de laatste dagen bijna uitsluitend om Hirving Lozano, die zeer dicht bij een rentree in het Philips Stadion is. Daarnaast is het nog maar zeer de vraag of Bakayoko en Sangaré na 1 september voor PSV spelen. De wedstrijd tegen Rangers kan worden bestempeld als de belangrijkste van het jaar en in de aanloop daarnaartoe kreeg Bosz goed nieuws uit de ziekenboeg, daar Patrick van Aanholt, Boscagli en Ramalho fit genoeg zijn om te spelen. "We hebben de wedstrijd Rangers-uit geanalyseerd", liet Bosz weten tegenover PSV TV. "Wat hebben we niet goed gedaan, waar kunnen we Rangers pijn doen, wat moeten we beter doen? Daar hebben we een aantal dagen goed op kunnen trainen."

Rangers tankte in het weekend vertrouwen door het duel met Ross County al vroeg te beslissen (0-2). Manager Michael Beale kan niet beschikken over Kieran Dowell, die kampt met lichte knieklachten. Ianis Hagi is er daarnaast ook niet bij in Eindhoven, daar hij is verhuurd aan Deportivo Alavés. "Het zou geweldig zijn voor de fans en de club om de groepsfase te bereiken", liet Beale weten op de persconferentie. "Onze groep snakt ernaar om opnieuw in die competitie te spelen. Er wacht ons een enorme test om die droom werkelijkheid te laten worden." Vorig seizoen eindigde het heenduel tussen beide teams in Schotland ook in 2-2. Op aangeven van uitgerekend Malik Tillman zorgde Antonio Colak in de return voor het verschil: 0-1.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Sangaré, Saibari, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lang.

Opstelling Rangers: Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Raskin, Lundstram, Cifuentes; Cantwell; Matondo, Dessers.