Waterreus haalt in column snoeihard uit naar ‘kamp-Van Bommel’

Ronald Waterreus schrijft in zijn column voor De Limburger dat Mark van Bommel niet zal rusten voordat algemeen directeur Toon Gerbrands en technisch directeur John de Jong ‘gesneuveld zijn’. Volgens de oud-keeper heeft Gerbrands veel spijt van dat hij Van Bommel ooit heeft aangesteld als hoofdtrainer. “Juist omdat hij en John de Jong nu de gevolgen ondervinden.”

Volgens de oud-doelman zou Van Bommel achter de schermen bezig zijn om de clubleiding in een kwaad daglicht te stellen. "Het 'kamp Van Bommel' zal niet rusten voordat Toon en John gesneuveld zijn", aldus Waterreus. "Om dat te bereiken worden de lijntjes richting bevriende journalisten ongegeneerd uitgezet. En worden spelers opgezet tegen de leiding, aangespoord om te vertrekken, of toch tenminste een andere zaakwaarnemer in de arm te nemen. (Lees: Mino Raiola).”

“En anders is er altijd nog schoonvader Bert van Marwijk”, vervolgt Waterreus. “Die pakte De Jong vorige week zondag stevig aan bij Ziggo, zonder de naam van De Jong overigens éénmaal te noemen. In mijn ogen tekenend voor de stiekeme, achterbakse loopgravenoorlog die gevoerd wordt. Moraal ervan: De Jong is de kwade genius achter de crisis bij PSV. Echt hoor, mensen. Als de campagne niet zo'n vileine en rancuneuze ondertoon had, zou ik er bijna om lachen.”

Waterreus schrijft dat ‘insiders’ weten hoe de vork in de steel steekt. “En dat is dat iedereen in Eindhoven, een enkeling daargelaten, al maanden klaar was met Van Bommel en zijn kliek", zo klinkt het. “In de politiestaat die hij van De Herdgang had gemaakt vertrouwde niemand elkaar meer en waren de onderlinge verhoudingen volledig verstoord."

Van Bommel werd eind vorig jaar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Het ontslag viel niet goed bij een deel van de PSV-supporters en die lieten zondag tijdens het duel met FC Twente (1-1) hun onvrede blijken. Er werden spandoeken getoond tegen Gerbrands en De Jong en na de wedstrijd was het rustig rond het Philips Stadion. Circa vijftig supporters probeerden de hoofdingang van het stadion te bestormen, maar werden tegengehouden door beveiligers en de Mobiele Eenheid.