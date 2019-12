Nieuwkomers helpen Ajax aan record en nipte 3-4 overwinning

Ajax is woensdagavond doorgedrongen tot de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij Telstar won de bekerhouder met 3-4: in de slotfase verkleinde Telstar de marge tot een doelpunt en werd het nog even spannend. Namens Ajax scoorden drie nieuwkomers in de opstelling: Sergiño Dest maakte er twee en Noa Lang en Jurgen Ekkelenkamp kwamen ook tot scoren.

Na opeenvolgende nederlagen tegen Willem II (0-2), Valencia (0-1) en AZ (1-0) besefte Erik ten Hag dat het bekerduel met Telstar serieus genomen moest worden. Hij trad daarom grotendeels aan met vertrouwde namen, al koos de trainer voor vier nieuwe namen ten opzichte van de wedstrijd in Alkmaar van zondag. Joël Veltman, Edson Álvarez, Razvan Marin en Hakim Ziyech waren niet terug te vinden in de basis. Laatstgenoemde behoorde niet tot de wedstrijdselectie omdat hij niet wedstrijfdit was, wat ook gold voor Nicolás Tagliafico. In plaats van Veltman, Álvarez, Marin en Ziyech speelden Dest, Ryan Gravenberch, Ekkelenkamp en Lang voor Ajax.

Laatstgenoemde eiste een hoodrol op, door Ajax na 24 minuten op voorsprong te schieten. Na een goede loopactie en dito pass van Donny van de Beek was het voor de jongeling een koud kunstje om bij de tweede paal af te ronden. Kort daarna verdubbelde Dest de marge en opnieuw had Van de Beek een belangrijke rol. De middenvelder ging op de achterlijn knap langs zijn tegenstander en vond Dusan Tadic, die op zijn beurt koel bleef en Dest bediende. De rechtsback schoot hard en hoog binnen. De treffer van Dest betekende het 155ste doelpunt van Ajax in 2019. Nooit eerder scoorden de Amsterdammers zo vaak in een kalenderjaar.

Op slag van rust deed Telstar echter iets terug: uitgerekend Frank Korpershoek, trainer van de Onder-12 en Onder-14 bij Ajax, kopte raak uit een corner. Op papier was de spanning terug, maar kort na de pauze werd de marge weer twee. Doelman Sven van der Maaten verkeek zich op een zwabberbal van Dusan Tadic, waarna Ekkelenkamp op de goede plek stond om te profiteren. Niet veel later leek Ajax de wedstrijd definitief te beslissen via een heerlijk doelpunt van opnieuw Dest. De Amerikaans international krulde de bal vanaf de linkerzijde, net buiten het strafschopgebied, op prachtige wijze in de verre kruising.

Telstar wist echter nog terug te komen en opnieuw toonde Ajax zich kwetsbaar bij een corner. Benaissa Benamar stond op de juiste plek om raak te koppen. Ajax creëerde daarna nog amper gevaar en Telstar maakte het Ajax lastig. Zo was Reda Kharchouch met een inzet van dichtbij bijna goed voor de 3-4. Aan de overzijde scoorde Tadic nog bijna op spectaculaire wijze: de aanvoerder zag Van der Maaten ver voor zijn doel staan en schoot vanaf de middenlijn maar net over. Maar het laatste woord was aan Telstar, want twee minuten voor tijd concludeerde de thuisploeg goed voor het Amsterdamse doel en maakte Kharchouch er 3-4 van. Ondanks dat Telstar zocht naar de gelijkmaker, trok Ajax de zege over de streep.