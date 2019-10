Batshuayi bezorgt Ajax in slotfase eerste nederlaag van het seizoen

Ajax heeft tegen Chelsea zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. The Blues waren in het derde groepsduel van de Champions League met 0-1 te sterk voor de Amsterdammers, door een doelpunt van invaller Michy Batshuayi in de slotfase. Chelsea komt zodoende in punten gelijk met Ajax in Groep H van het miljardenbal: beide ploegen hebben nu zes punten.

Trainer Erik ten Hag koos in de thuiswedstrijd tegen Chelsea voor hetzelfde elftal dat in het tweede groepsduel met 0-3 te sterk was voor Valencia. Het betekende dat Dusan Tadic weer in de punt van de aanval speelde, terwijl Quincy Promes op de linkerflank geposteerd werd. Al razendsnel in de wedstrijd liet Ajax zich zien in het strafschopgebied van Chelsea. Promes legde de bal af op Donny van de Beek, die Marcos Alonso zijn schot zag keren met een hand. Scheidsrechter Ovidiu Hategan floot de aanval echter af, omdat er eerder sprake was geweest van buitenspel. Ajax pakte in de beginfase het initiatief, wat resulteerde in gevaarlijke schoten van Joël Veltman en Van de Beek.

Het eerste gevaar van Chelsea kwam uit hoekschoppen, maar gaandeweg de eerste helft werden de bezoekers steeds dreigender. Ajax-doelman André Onana moest voor het eerst reddend optreden na een schot van Mason Mount in de korte hoek. Callum Hudson-Odoi kreeg vervolgens een grote schietkans, nadat Lisandro Martínez de bal verkeerd wegkopte. De jonge vleugelaanvaller van Chelsea schoot echter naast. Tien minuten voor rust leek Ajax op voorsprong te komen. Hakim Ziyech leverde de bal af voor het doel, waar Promes bij de tweede paal stond om het leer tegen de touwen te werken. Na inmenging van de VAR zette scheidsrechter Hategan een streep door de treffer, omdat Promes nipt buitenspel stond.

Promes ontsnapte kort daarna opnieuw aan de aandacht van de Chelsea-defensie, maar César Azpilicueta kon met een sterke verdedigende actie voorkomen dat zijn doelman Kepa Arrizabalaga in de problemen kwam. Op slag van rust dook Azpilicueta aan de andere kant op, met veel ruimte op de rechterflank. De Spaanse verdediger schoot echter te gehaast en zag zijn schot zo naast gaan. Het eerste gevaar in de tweede helft viel na 58 minuten spelen te noteren. Edson Álvarez kopte na een hoekschop van Promes op de paal. Daley Blind dwong vervolgens Kepa met een gevaarlijk schot tot een redding.

Nadat Chelsea met het inbrengen van Christian Pulisic voor het eerst had gewisseld, nam Sergiño Dest het doel van de bezoekers onder vuur met een ongevaarlijk schot. Batshuayi kwam vervolgens in het veld voor Tammy Abraham en kreeg al snel een levensgrote kans, maar de Belgische spits schoot van dichtbij hoog over. Voor het laatste kwartier bracht Ten Hag David Neres binnen de lijnen, ten koste van Promes. Nadat een gevaarlijk schot van Pulisic nog naast ging, was het vier minuten voor tijd raak voor de bezoekers.

Pulisic bereikte Batshuayi, na een slim overstapje van Alonso. De Belgische spits schoot via de onderkant van de lat raak en dompelde Ajax daarmee in rouw. Met het inbrengen van Siem de Jong en Klaas-Jan Huntelaar hoopte Ten Hag in de absolute slotfase nog de gelijkmaker te forceren. Daar kwam het echter niet meer van, waardoor Ajax voor het eerst sinds mei (de 2-3 n nederlaag tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League) weer eens een wedstrijd verloor. Het is tevens voor het eerst sinds november 2014 dat Ajax niet weet te scoren in een Champions League-wedstrijd, toen er met 2-0 verloren werd op bezoek bij Barcelona. In de zestien daaropvolgende duels in het miljardenbal wisten de Amsterdammers steevast het net te vinden, tot dit treffen met Chelsea.