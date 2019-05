Halfzachte reactie Van der Sar: ‘We keuren de situatie af’

Ajax heeft een eerste reactie gegeven op de wanordelijkheden tijdens de 'mini-Klassieker' van zaterdagmiddag. Algemeen directeur Edwin van der Sar spreekt zijn afkeuring uit over de gebeurtenissen, al gaat hij niet specifiek in op het gedrag van de supporters van Ajax. Een groep Ajacieden ging door het lint tijdens het duel tussen Ajax Onder-19 en Feyenoord Onder-19.

Het duel op De Toekomst was niet toegankelijk voor meegereisde supporters van Feyenoord, maar familieleden van de spelers van het elftal van trainer Dirk Kuyt mochten wel mee. Na ongeveer een halfuur voetballen leefden de familieleden hoorbaar mee, waarna een groep supporters van Ajax op ze probeerde af te rennen. Feyenoord- fans, onder wie kinderen, renden de tribune af.

Spelers en trainers van zowel Ajax en Feyenoord renden direct naar de zijlijn om de boel te sussen. Ook Van der Sar van Ajax deed nog een tevergeefs poging om de rust weder te laten keren; de arbiter besloot de wedstrijd vrijwel onmiddellijk stil te leggen en de spelers van beide teams richting de kleedkamer te sturen. De wedstrijd, waarin beide clubs kampioen konden worden, moet dus later worden afgemaakt.

"De situatie die zich op de tribunes voordeed keuren wij natuurlijk af", zegt Van der Sar in een reactie op de website van Ajax. "Voor de beide clubs en de vele toeschouwers is het daarnaast erg vervelend dat het duel niet is uitgespeeld. De spannende competitie van de Onder-19 verdient een sportief slot en daarover verwachten wij komende week van de KNVB meer te horen."