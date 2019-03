‘Barça begint ‘ofensiva final’ met bod van zestig miljoen op De Ligt’

Barcelona is het ‘ofensiva final’ begonnen in de strijd om Matthijs de Ligt, zo weet Sport woensdagochtend te melden. De Catalanen hebben een bod van zestig miljoen euro, exclusief variabelen, uitgebracht bij Ajax. Bronnen rond de onderhandelingen hebben aan de Spaanse sportkrant laten weten dat de slagingskans van deze poging van Barcelona behoorlijk groot is.

Voor De Ligt ligt er in Barcelona een vijfjarig contract klaar, met dezelfde voorwaarden als de verbintenis die Frenkie de Jong in januari ondertekende. Het gaat dan om een contract voor de lange termijn, waarin de nodige bonussen zijn opgenomen. Zo zou het salaris van De Ligt ook toenemen naarmate hij zich in het elftal van Barcelona speelt. In een eerder stadium werd gemeld dat de verdediger zijn zinnen had gezet op een transfer naar de huidige koploper van LaLiga en om die reden alle andere aanbiedingen geparkeerd had.

Barcelona heeft De Ligt naar verluidt de garantie gegeven dat hij in de toekomst een sleutelspeler in het elftal kan worden, aangezien hij in eerste instantie twijfels had over zijn kansen op speeltijd in het Camp Nou. De technische leiding van de Catalanen heeft Clément Lenglet als voorbeeld gesteld voor De Ligt. De Fransman werd afgelopen zomer overgenomen van Sevilla, maar twijfelde voor zijn komst ook over de kansen bij Barcelona. Lenglet kan in zijn eerste seizoen bij Barça meer dan geregeld rekenen op een basisplaats.

Al met al heeft Barcelona zodoende de beste papieren om De Ligt binnen te halen, zo meldt ook het Catalaanse TV3. De goede band tussen Marc Overmars, de technisch eindverantwoordelijke bij Ajax en voormalig speler van de Spaanse club, en Barcelona zou daaraan bijdragen, al zijn Paris Saint-Germain, Juventus en Bayern München ook nog in de race. Voor De Jong was Barcelona bereid om iets meer te betalen, omdat hij volgens Sport een meer ‘zeldzame’ speler is op de huidige transfermarkt. Men zou ervan overtuigd zijn dat De Ligt maximaal zeventig miljoen dient te kosten.