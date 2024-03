De Ligt aangepakt om vroege 0-1 Dortmund: ‘Sprint nou gewoon eerder mee!’

Cedric van der Gun toont zich kritisch richting Matthijs de Ligt. Volgens de analist had de verdediger meer kunnen doen bij de openingsgoal van Karim Adeyemi, die in de beginfase werd weggestoken door Julian Brandt en van dichtbij scoorde. Bayern München verloor uiteindelijk met 0-2 van Borussia Dortmund en kan de titelaspiraties in de ijskast zetten.

"Het balverlies voorafgaand is waar het echt fout gaat", opent Van der Gun zijn analyse bij Viaplay. "Maar Matthijs de Ligt staat daar natuurlijk ook om te corrigeren. En dan vraag ik me af op het moment dat de bal gegeven wordt... Dan houdt De Ligt in."

"En aangezien Eric Dier daar ook nog is, die kan de man aan de bal, Brandt, ook oppakken", stipt de voormalig middenvelder de fouten achterin bij Bayern verder aan. "Dan heeft De Ligt maar één taak en dat is zorgen dat Adeyemi niet van hem wegsprint."

"Dan denk ik bij mijzelf: Ga nou gewoon eerder meesprinten! En laat Adeyemi gewoon in de voeten aangespeeld worden, maar daar zijn ze bang voor bij Bayern. Dat geeft de rest van het team juist de kans om terug te schakelen. En dan moet Adeyemi misschien alleen tegen De Ligt een actie maken."

"Dit is wel bepalend dat het uiteindelijk een goal wordt", maakt Van der Gun nog maar eens duidelijk dat De Ligt de situatie beter had kunnen inschatten. "Als hij gewoon meesprint, wordt het een stuk lastiger voor Dortmund.

"Nu houdt De Ligt in, terwijl je weet dat Adeyemi echt heel snel is. Jij moet als verdediger nog op gang komen, terwijl hij al op volle snelheid is. Dan haal je hem niet meer in", besluit Van der Gun zijn analyse.

Pijnlijk verlies

Dortmund kwam tien minuten op tijd via Julian Ryerson op 0-2 in de Allianz Arena. Harry Kane leek de aansluitingstreffer te verzorgen, maar zijn rake kopbal werd na een VAR-check geannuleerd wegens buitenspel.