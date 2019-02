‘Als er niet in De Kuip kan worden gespeeld, dan maar ergens anders’

Ajax reist woensdag af naar Rotterdam voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord en ook tijdens die wedstrijd zullen de Amsterdammers niet gesteund worden door meereizende fans. Net als in de afgelopen jaren in de Eredivisie zijn Ajax-supporters vanwege de vrees voor ongeregeldheden niet welkom in De Kuip en dat is tegen het zere been van de club.

Ajax heeft de afgelopen weken geprobeerd om het verbod op uitfans ongedaan te laten maken door in gesprek te gaan met de KNVB. Het bestuur betaald voetbal van de bond ging echter mee in de lijn van Feyenoord en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om ook bij het bekerduel van Ajax geen fans toe te laten. Een woordvoerder van de Amsterdammers laat in gesprek met het Algemeen Dagblad weten dit besluit te betreuren: “Wij blijven van mening dat bij een bekerduel fans van beide clubs welkom moeten zijn.”

“Het is de taak van de KNVB om de boel zodanig te organiseren dat zoiets mogelijk is. Als de wedstrijd niet in De Kuip kan worden gespeeld, dan maar ergens anders. Wij hebben vorig seizoen de uitwedstrijd tegen Scheveningen toch ook in het stadion van ADO Den Haag gespeeld? Als er moet worden uitgeweken, dan moet de KNVB daar zorg voor dragen”, legt de woordvoerder uit.

Dinsdagavond werd al bekendgemaakt dat de Ajax-directie uit protest tegen de maatregel grotendeels verstek zal laten gaan tijdens de Klassieker in de halve eindstrijd van het bekertoernooi. Namens de huidige nummer twee van de Eredivisie zullen alleen algemeen directeur Edwin van der Sar en operationeel directeur Rutger Arisz, die allebei een officiële functie hebben gedurende het duel, aanwezig zijn.