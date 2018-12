‘Van Bommel moet ophouden met opvoeren van toneelstukjes voor camera’

PSV leidt weliswaar de dans in de Eredivisie, maar zeker tot en met de achtste finales van de Champions League zal Ajax volop in de schijnwerpers staan. Valentijn Driessen denkt dat de Eindhovenaren het ‘tot hun eigen frustratie’ zullen moeten doen met een plaats in de schaduw. Na de eliminatie in de KNVB Beker en de Champions League kan PSV het zich niet permitteren om voor de winterstop een misstap in de Eredivisie te begaan.

“Is niet PSV, maar Ajax Eredivisie-koploper bij de jaarwisseling, dan wordt dat in Eindhoven als mokerslag ervaren”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in het dagblad. PSV heeft momenteel twee punten meer dan Ajax, dat ook nog kans maakt op de KNVB Beker. De Eindhovenaren verspeelden begin dit seizoen de Johan Cruijff Schaal aan Feyenoord. “Gekoppeld aan het zelfverzorgde verwachtingspatroon met een reeks van dertien competitiezeges groeit de druk van het ’moeten’ bij PSV.”

Driessen wijst erop dat rookiecoach Mark van Bommel prima heeft gepresteerd met PSV, ‘los van diens koppigheid, getuige het langdurig blijven negeren van Erick Gutierrez’. “Als je de ploeg van Van Bommel koud analyseert, moet je vaststellen dat de ex-international knap werk levert in Eindhoven. Resultaat wordt als vanzelfsprekend ervaren met argumenten als ’met zo’n ploeg’ en ’met zulke spelers’.”

Daar ligt volgens Driessen juist de verdienste van Van Bommel, omdat hij het basismateriaal ‘helemaal niet zo bijzonder’ vindt. Hij wijst er bijvoorbeeld op Denzel Dumfries en Angelino van sc Heerenveen en NAC Breda overkwamen, Nick Viergever dik een half jaar aan de kant stond, Pablo Rosario uit de Eerste Divisie is gekomen en Jorrit Hendrix pas zijn tweede volledige seizoen op het hoogste niveau speelt. “Alleen omtrent Jeroen Zoet en Hirving Lozano bestond geen enkele twijfel.”

“De ontwikkeling van PSV als ploeg en van de spelers individueel is opvallend positief en hetzelfde geldt voor Van Bommel als beginnend trainer-coach op het hoogste niveau”, besluit Driessen. “Alleen moet hij ophouden met het opvoeren van toneelstukjes voor de camera en voor de arbitrage en beseffen dat ’never change a winning team’ niet houdbaar is als je met een wissel je basisformatie versterkt.”