‘Ik vind Mark van Bommel naar Feyenoord wel een spannende gedachte’

Volgens Chris Woerts neemt Feyenoord uitgebreid de tijd om een nieuwe trainer aan te stellen. De sportmarketeer, woensdagavond te gast in Vandaag Inside, vindt Mark van Bommel een goede optie, maar benadrukt tevens dat niets nog zeker is bij de Rotterdamse bekerwinnaar.

"De nieuwe trainer van Feyenoord. Dat weet jij, neem ik aan", opent presentator Wilfred Genee het item over de opvolging van Arne Slot in De Kuip. "Van Bommel", roept René van der Gijp direct, om vervolgens heel hard te lachen om zijn opmerking. "Nee joh, natuurlijk niet."

"Bert van Marwijk krijg je er als schoonzoon gratis bij op de tribune", haakt Woerts in. "Het is wel een spannende gedachte. Maar ik had vanochtend nog even contact met Dennis te Kloese (algemeen directeur Feyenoord, red.), die zit in Dubai."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Die houdt zich helemaal op de vlakte en zegt: 'We hebben vorig jaar een lijstje gemaakt en we zijn nu met een aantal kandidaten bezig geweest'. Maar nog niemand is concreet benaderd. Pusic niet, Schreuder niet. Niemand is nog concreet benaderd en Feyenoord neemt de hele maand mei om iemand aan te stellen", zo verzekert de sportmarketeer.

"Dat duurt eigenlijk wel lang. Want als je eind mei pas een trainer aanstelt.... Maar ik vind Van Bommel wel een spannende gedachte", herhaalt Woerts nog maar eens. "Maar niemand weet wie het wordt momenteel."

"Ik denk niet dat Feyenoord aan Van Bommel begint", is Johan Derksen een stuk minder enthousiast. "Ik denk dat hij bij de supporters heel goed gaat liggen", countert Woerts. "Want als speler van PSV was hij zo'n irritant 'gassie'. Maar hij zat er bovenop, en ik denk dat de Feyenoord-supporters het karakter van Van Bommel wel leuk vinden."

Van Bommel

Van Bommel is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Royal Antwerp, zo stelde Valentijn Driessen onlangs in de podcastvan. De Nederlander zou het niet meer naar zijn zin hebben bij de regerend landskampioen. Ook Marc Overmars zou in zijn kielzog vertrekken.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Feyenoord-nieuws? Word nu lid van het Feyenoord Zone WhatsApp-kanaal!



Vind jij Mark van Bommel geschikt voor Feyenoord? Ja Nee Stem Vind jij Mark van Bommel geschikt voor Feyenoord? Ja 45% Nee 55% Totaal aantal stemmen: 182 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties