‘De oerkreet van Overmars in Epe was nog net niet in Kiev te horen’

Ajax staat na een afwezigheid van vier jaar weer in het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag bleef dinsdagavond in Kiev overeind tegen Dynamo Kiev (0-0) en dat was ruimschoots voldoende na de 3-1 zege in Amsterdam. De Nederlandse kranten zijn zeer lovend over de prestatie van de hoofdstedelingen. “Alleen het doelpunt ontbrak in de gave demonstratie van Ajax. Of twee doelpunten. Of drie”, zo schrijft de Volkskrant daags na het succes in Oekraïne.

“Ajax had meestal de bal dinsdag in Kiev, in de miljoenenjacht naar de Champions League. Ajax was rustig en voetbalde met de ontspanning en flair van een training in het Vondelpark. Alleen ontbrak het gif, de onverbiddelijkheid in de afronding, tot een gemiste strafschop toe”, zo schrijft journalist Willem Vissers, die erop wijst dat Ten Hag in het nog jonge seizoen ‘een swingend, makkelijk combinerend elftal’ geformeerd’ heeft.

“Hij is daartoe ook in staat gesteld door de clubleiding, die fors investeerde met het aantrekken van onder anderen de routiniers Daley Blind en Dusan Tadic. De resultaten hebben rust en zelfvertrouwen gebracht in de selectie, met de plaatsing voor de Champions League als beloning.” De plaatsing voor de groepsfase maakte heel wat los bij de fans van Ajax in Kiev, zo memoreert het Algemeen Dagblad het moment na het allerlaatste fluitsignaal. “En toen was het plots stil in het imposante Olimpiejsky Stadion van Kiev. Alleen uit één hoekje met Ajax-fans klonk hartstochtelijk gejuich. Precies de emotie die spelers, trainers en directie van Ajax ook voelden. De hunkering is eindelijk ten einde.”

“Op dat ene mooie seizoen in de Europa League na speelde Ajax de afgelopen jaren een bijrolletje in Europa. Maar nu is de recordkampioen van Nederland dus terug bij de elite van voetballend Europa.” Het dagblad omschrijft het succes van Ajax als ‘vooral een sportieve revanche voor het afgelopen seizoen, waarin Ajax sinds mensenheugenis niet in de groepsfase van een Europees toernooi actief was’. “Het is bovendien een enorme steun in de rug van trainer Erik ten Hag, die met de kwalificatie een topprestatie levert.”

“Ajax is met de borst vooruit de Champions League binnengewandeld”, zo schrijft De Telegraaf. “Door de trotse toetreding tot het miljoenenbal, die essentieel is voor de ontwikkeling van de jongelingen en zorgt voor de broodnodige Nederlandse punten op de UEFA-ranking, maakt de club een financiële klapper.”

“De aanwezige Ajax-directieleden vierden na de puike voorstelling samen met de naar Oekraïne gereisde commissarissen en bestuursraadleden hun feestje op de tribune van het Olimpiejsky-stadio. En de oerkreet van Marc Overmars in Epe was nog net niet in Kiev te horen”, zo luidt de tekst van journalist Mike Verweij. “Ajax speelde een dijk van een wedstrijd. En dít was waarom de directie dit seizoen vroegtijdig en bijna zonder rem de portemonnee trok.”

“Van Ajax kan heel vaak veel gezegd worden, dat gemakzucht nooit ver weg is vooral, maar op de Europese campagne is in dit prille seizoen vooralsnog weinig tot niets aan te merken. Dinsdagavond kon een mooie bekroning worden bejubeld”, zo luidt de visie van Trouw. “Ja, op een hoger niveau, in de groepsfase, wordt meer slagkracht vereist, en meer van wat Ajax niet altijd even goed deed, of kon doen. Maar dat de spelers er mogen leren, is mooi, voor Ajax en voor Nederland.”