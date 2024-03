Rapport Nederlands elftal: van ‘hero’ naar ‘zero’ in 4 dagen tijd

Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd om de oefeninterland tegen Duitsland winnend af te sluiten. In Frankfurt was de gastheer van het komende EK met 2-1 te sterk. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Oranje met een rapportcijfer.

Bart Verbruggen 7

Bart Verbruggen wist op voorhand dat hij het tegen de Duitsers moest laten zien, daar vrijdag de voorkeur uitging naar Mark Flekken. De doelman van Brighton & Hove Albion moest al in de elfde minuut vissen na een schitterende goal van Maximilian Mittelstädt, maar kon daar weinig aan doen. Wat volgde waren knappe reddingen op inzetten van Ilkay Gündogan, Jamal Musiala en Thomas Müller. De 2-1 kort voor tijd van Niclas Füllkrug wist Verbruggen net niet te voorkomen.

Denzel Dumfries 5

Dumfries kwam in het eerste kwart van de wedstrijd nauwelijks in het spel voor. De rechtervleugelverdediger, die vrijdag de voorkeur zag uitgaan naar Jeremie Frimpong, werd in het tweede bedrijf vaker gezocht en gevonden. Tot hele gevaarlijke situaties leidde dit echter niet. Verwacht wordt wel dat Dumfries tijdens het EK later dit jaar de eerste keus zal zijn van Koeman.

Matthijs de Ligt 6

In aanloop naar het duel met de Duitsers ging er veel aandacht uit naar De Ligt, daar hij een vertrouwd gezicht is bij onze oosterburen. De mandekker kwam niet heel veel in het spel voor. Soms zocht hij de diepgaande Reijnders via de lucht, maar die ballen kwamen niet altijd aan. Na ruim een half uur spelen verzuimde hij uit een vrije trap van Daley Blind voor gevaar te zorgen door de bal voor het doel te koppen in plaats van op doel. In de tweede helft herstelde De Ligt zich enigszins.

Virgil van Dijk 6

Van Dijk oogde scherp in de duels, maar was in balbezit lang niet altijd zuiver. Crosspasses waren vaak lang onderweg, waardoor deze makkelijk onderschept konden worden. Ook leek de organisatie in de eerste helft niet altijd op orde. Toch komt de aanvoerder over het hele duel gezien net uit op een voldoende.

Nathan Aké 6,5

Net als zo vaak bij het Nederlands elftal begon de opbouw ook tegen Duitsland vaak bij Nathan Aké. De meest linker centrale verdediger in de driemansdefensie zag Joey Veerman en Jerdy Schouten voor zich staan als aanspeelpunten, maar sloeg vaak een station over richting Memphis Depay . De spits liet zich vaak uitzakken tot ver op de helft van Oranje. De afstemming met Veerman en Schouten liet soms te wensen over.

Daley Blind 4,5

Blind had als taak om de gehele linkerkant te bestrijken, daar Oranje met drie centrale verdedigers speelde en twee wingbacks. Heel gelukkig oogde de 106-voudig international echter niet. Na een kwartier raakte hij op kinderlijk eenvoudige wijze de bal kwijt, waarna hij dat moest corrigeren ten koste van een gele kaart. Ook in aanvallend opzicht kwam Blind nauwelijks in het spel voor. Het moet raar lopen wil de voormalig Ajacied een basisplaats hebben op het EK.

Jerdy Schouten 5

De basisplaats van Schouten was misschien wel de meest opvallende aan de kant van Oranje. De middenvelder, die het bij PSV zo goed doet dit seizoen, kwam tegen de Duitsers nauwelijks uit de verf. Koeman roemde hem kort voor de aftrap vanwege zijn zuinigheid in balbezit, maar Schouten leed opvallend vaak balverlies. Ook oogde hij ongelukkig in de communicatie met ploeggenoten, wat tot misverstanden leidde met onder meer Aké.

Joey Veerman 6

Net als Schouten werd ook Veerman geroemd vanwege zijn balvastheid. De middenvelder stond na vier minuten aan het einde van een knappe aanval, toen hij werd bediend door Memphis en beheerst afrondde met de binnenkant van de rechtervoet. Het was voor Veerman zijn eerste interlandgoal. Verder kwam hij niet tot nauwelijks in het stuk voor. Een kwartier voor tijd werd hij naar de kant gehaald voor Marten de Roon.

Joey Veerman tekende voor zijn eerste interlandgoal.

Tijjani Reijnders 4

Reijnders kreeg na het duel met de Schotten het ene na het andere compliment, maar was tegen de Duitsers totaal onzichtbaar. De middenvelder, die veel vrijheid kreeg van Koeman en voor diepte moest zorgen, liep vooral achter Toni Kroos aan. Reijnders werd samen met Donyell Malen heel weinig in het spel betrokken in de eerste helft. Tekenend was een schot dat huizenhoog over ging na een klein uur spelen. Na ruim een uur werd hij uit zijn lijden verlost.

Memphis Depay 6,5

Memphis moest samen met Malen voor dreiging zorgen in aanvallend opzicht, maar liet zich vaak heel ver uitzakken op eigen helft. Na vier minuten spelen was hij belangrijk met de assist op de goal van Veerman. Memphis, die een gedreven indruk maakte, kreeg fysiek gezien veel te verduren tegen Antonio Rüdiger en Jonathan Tah. In de tweede helft stond zijn standbeen een potentiële goal in de weg nadat hij goed werd gevonden door Malen.

Donyell Malen 6

Ben jij het (grotendeels) eens met de cijfers? Ja Nee Stem Ben jij het (grotendeels) eens met de cijfers? Ja 47% Nee 53% Totaal aantal stemmen: 322 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Net als De Ligt speelde ook Malen op vertrouwde bodem. De aanvaller van Borussia Dortmund staat erom bekend dat hij makkelijk meevoetbalt en liet dat ook tegen Duitsland bij vlagen zien. Halverwege de eerste helft had hij een goede diepteloopactie, maar ontbeerde zijn inzet aan kracht en richting. In de tweede helft produceerde Malen een knappe volley en stelde hij Memphis in staat om gevaarlijk te worden. Een kwartier voor tijd werd hij naar de kant gehaald voor Cody Gakpo