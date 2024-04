De Telegraaf: Ajax is concreet voor Sandler maar heeft concurrentie van PSV

Ajax en PSV azen allebei op Philippe Sandler. Dat meldt De Telegraaf zondag. De 27-jarige centrale verdediger draait een goed seizoen bij NEC, en kan dat komende zomer dus mogelijk belonen met een toptransfer. Ajax zou op dit moment het meest concreet zijn.

Sandler speelt sinds medio 2022 bij NEC en maakt met name dit seizoen indruk bij de Nijmegenaren. Met NEC haalde de verdediger dit seizoen nog de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin vorige week met 1-0 werd verloren van Feyenoord.

De geboren Amsterdammer doorliep de jeugdopleiding van Ajax, en zou dus kunnen terugkeren bij de club die hij in 2016 inruilde voor PEC Zwolle. Volgens De Telegraaf is Ajax op zoek naar een opbouwend sterkte centrale verdediger, en staat Sandler dus bovenaan de lijst.

Sandler speelde na zijn tijd in Amsterdam bij PEC, Manchester City, RSC Anderlecht, Troyes en Feyenoord. Bij de Rotterdammers beleefde hij een moeilijke periode, waarna hij medio 2022 transfervrij naar NEC vertrok. Voor de Nijmegenaren speelde hij tot dusver vijftig officiële duels.

PSV

Behalve Ajax is dus ook PSV geïnteresseerd in Sandler. De Eindhovenaren willen komende zomer hoe dan ook een rechtercentrale verdediger halen, en Sandler is dus een belangrijke kandidaat. PSV houdt de situatie 'nauwlettend in de gaten'.

Zondagochtend ging Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, al kort in op de mogelijke belangstelling van PSV in Sandler. "Het is een goede speler. Ik weet niet of hij het niveau bij ons aan zou kunnen, daarvoor zou hij eerst bij ons moeten spelen. Maar het is een interessante speler, dat is duidelijk", zei hij in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Volgens Transfermarkt is de rechtsbenige Sandler, die ook over de Amerikaanse nationaliteit beschikt, momenteel 2,5 miljoen euro waard. Sandler heeft nog een contract tot medio 2025 in Nijmegen.

Geblesseerd

Zondagmiddag speelde Sandler met NEC thuis tegen AZ. Halverwege de eerste helft viel hij geblesseerd uit: na een lange pass greep hij naar zijn hamstring, waarna bleek dat hij de wedstrijd niet uit kon spelen. Mathias Ross verving hem.

