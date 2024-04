Slot denkt aan Nederlander als eerste topaankoop bij Liverpool

Crysencio Summerville mag dromen van een overstap naar Liverpool, zo meldt Fabrizio Romano. De 22-jarige linksbuiten van Leeds United staat in de zeer nadrukkelijke belangstelling van de Engelse grootmacht, waar Arne Slot per 1 juli de scepter zwaait. "Summerville wordt nadrukkelijk gevolgd", zegt Romano in The Here We Go Podcast.

Summerville doorliep de volledige jeugdopleiding van Feyenoord, maar werd in 2020 voor vlak voor zijn debuut in de hoofdmacht verkocht aan Leeds United. De linkeraanvaller kende vorig jaar al een vrij goed seizoen in de Premier League, maar is na de degradatie naar de Championship de absolute sterspeler van Leeds geworden.

Dit seizoen staat Summerville op liefst 20 goals en 10 assists in 45 officiële clubwedstrijden. Al voor de keuze van Liverpool voor Slot werd Summerville nadrukkelijk in de gaten gehouden. "Hij is door meerdere scouts bekeken", zegt Romano.

De transferwaarde van Summerville wordt door Transfermarkt momenteel geschat op achttien miljoen euro. Zijn contract bij Leeds United loopt door tot medio 2026.

Liverpool bekijkt Summerville dus serieus, maar de prioriteit ligt in de defensie. "Ze gaan een verdediger erbij halen", vertelt Romano.

Liverpool wil het contract van aanvoerder Virgil van Dijk daarnaast verlengen. De 33-jarige aanvoerder ligt na dit seizoen nog maar één jaar vast.

Slot neemt het komende zomer over van Jürgen Klopp. Feyenoord ontvangt een bedrag van negen miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen voor de succestrainer, bevestigt Romano. Daar komt nog twee miljoen euro bij voor het gedeeltelijk overnemen van de staf van Slot. Sipke Hulshoff (assistent) en Ruben Peeters (head of performance) gaan mee naar Anfield.

