AZ kan vierde plek bijna niet meer ontlopen na geflatteerde zege op NEC

NEC is zondagmiddag tegen de eerste thuisnederlaag van 2024 aangelopen. De ploeg van Rogier Meijer ontving AZ en speelde niet slecht, maar de effectiviteit van de Alkmaarders brak NEC op: 0-3. Dani de Wit, Vangelis Pavlidis en Ernest Poku wisten hun naam op het scorebord te zetten.

Al na acht seconden deed NEC-smaakmaker Tjaronn Chery een poging de ban te breken. De huurling probeerde van afstand doelman Mathew Ryan te verrassen, maar de Australiër wist redding te brengen. Een spectaculaire start was het wel.

Een kwartier later was het AZ dat van zich liet spreken en het resulteerde meteen in de openingstreffer. De Alkmaarders combineerden rondom de vijandelijke zestien, waarbij Pavlidis poogde De Wit te bereiken. De steekpass bereikte in eerste instantie niet zijn doel, maar via een NEC-been ontving De Wit alsnog de bal en kon hij afronden: 0-1.

In minuut 24 was de wedstrijd voor Philippe Sandler reeds voorbij. De verdediger die belangstelling geniet van Ajax en PSV leek een hamstringblessure te hebben opgelopen en moest de strijd staken. Mathias Ross kwam in het veld als vervanger.

Voor rust zou NEC via onder meer Kodai Sano nog gevaarlijk worden, maar een doelpunt viel er niet meer. Zo gingen de spelers en trainers met een 0-1 tussenstand de kleedkamers in. Na de theepauze konden de Nijmegenaren gaan proberen de eerste thuisnederlaag van 2024 te gaan afwenden.

Vlak voor het verstrijken van het eerste uur verdubbelde AZ de marge. Waar ze bij de verliezend bekerfinalist dachten dat de bal over de achterlijn was en wachtten op een doeltrap, bracht Mees de Wit de bal nog eens de zestien in. Zijn voorzet werd halfbakken verwerkt door Mees Hoedemakers, waarna Pavlidis overtuigend zijn 27ste doelpunt van het Eredivisie-seizoen binnenschoot: 0-2. Daarmee kwam de Griek op gelijke hoogte met Luuk de Jong.

In de laatste tien minuten van het duel begon NEC aan de eindsprint in de hoop nog een resultaat te boeken. Sano werd tweemaal gevaarlijk met een schot en Koki Ogawa kopte volledig vrijgelaten naast uit een hoekschop, waardoor doelpunten uitbleven en AZ er met de drie punten vandoor ging.

De mannen van Maarten Martens wisten de voorsprong zelfs nog verder uit te breiden via Ernest Poku, die zijn eerste Eredivisie-goal voor leeg doel kon binnentikken na een assist van Myron van Brederode: 0-3. Pavlidis baalde gek genoeg van het doelpunt, daar hij ook vrij voor het doel stond en dus alleenheerser had kunnen worden op de topscorerslijst.

Door de overwinning is het haast onmogelijk voor AZ om de vierde plek nog te verliezen aan Ajax, terwijl het gat met nummer drie Twente vijf punten bedraagt. NEC laat door het verlies na te profiteren van het gelijkspel van de Amsterdammers tegen Excelsior (2-2) eerder deze week en staat twee punten achter op Ajax.

