Topscorer Lionel Messi leidt Inter Miami met twee goals en assist naar zege

Inter Miami heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ruime zege geboekt in de Major League Soccer. Aan de hand van superster Lionel Messi was de club uit Florida met 1-4 te sterk voor New England Revolution. Na 11 wedstrijden is Inter Miami koploper in de Eastern Conference van de MLS, met 21 punten. Nummer twee FC Cincinnati, dat drie punten minder heeft, heeft nog wel een duel tegoed.

Aan de kant van Inter Miami was er een basisplek voor Messi en Sergio Busquets. Luis Suárez begon op de bank, terwijl Jordi Alba vanwege een spierblessure ontbrak bij de selectie.

De wedstrijd begon nog rampzalig voor de koploper: al na 37 seconden stond het op een 1-0 achterstand. Tomás Chancalay werd diep gestuurd door Carles Gil, en wipte de bal over de uitkopende doelman Drake Callender heen.

Toch lekker als je Lionel Messi, Luis Suárez en Sergio Busquets in de gelederen hebt... ?? pic.twitter.com/4DWcgRLfiF — ESPN NL (@ESPNnl) April 28, 2024

Dankzij Messi ging Inter Miami niet met een achterstand de rust in. Na ruim een half uur spelen werd hij met een fraaie steekpass door Robert Taylor voor de keeper gezet, en de Argentijn faalde niet: 1-1.

Na ruim een uur spelen werd Suárez binnen de lijnen gebracht, en vijf minuten later kwam zijn ploeg op een 1-2 voorsprong. Opnieuw was Messi trefzeker, deze keer na een steekpass van Busquets.

In de slotfase trok Inter Miami de zege over de streep. Benjamin Cremaschi maakte de 1-3 uit de rebound, waarna Suárez op aangeven van Messi de 1-4 in de uiterste hoek schoot.

Met negen goals is Messi dit seizoen topscorer van de MLS. Ook Suárez doet het prima: hij staat op een gedeelde vierde plaats op de topscorerslijst met zeven goals.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties