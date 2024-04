PEC Zwolle verslaat Heracles Almelo en passeert ‘magische grens’ van 34 punten

PEC Zwolle heeft zondagmiddag een zege geboekt op Heracles Almelo. Door doelpunten van Lennart Thy, Silvester van der Water en Filip Krastev wonnen de Zwollenaren in eigen huis met 3-1. Daardoor komt nummer twaalf PEC op 35 punten, waardoor nog een jaar Eredivisie-voetbal in Zwolle eigenlijk wel zeker is. Vaak gaat men er namelijk vanuit dat een puntenaantal van 34 genoeg is voor handhaving. Heracles, dat veertiende staat, heeft 32 punten.

Voorafgaand aan de wedstrijd ging de meeste aandacht uit naar Bram van Polen. De 38-jarige verdediger maakte deze week bekend na dit seizoen zijn schoenen aan de wilgen te hangen, waardoor hij zondag zijn op een na laatste thuiswedstrijd speelde.

Het duel begon prima voor PEC, want na een kwartier spelen kwam het op 1-0. Thy veroverde de bal van Justin Hoogma en rondde vervolgens hard en hoog af.

Ook in het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor PEC. Thy schoot hoog over na een goede voorzet van Van der Water, een inzet van Younes Namli ging via keeper Michael Brouwer net naast en Van der Water schoot voorlangs.

Vlak voor rust werd ook Heracles wat gevaarlijker. Brian De Keersmaecker zag zijn inzet bijvoorbeeld gekeerd worden door Jasper Schendelaar. In de blessuretijd van de eerste helft was het alsnog raak: een corner belandde voor de voeten van Marko Vejinovic, die zijn eerste Eredivisie-goal sinds 21 maart 2015 maakte: 1-1.

In de tweede helft was PEC opnieuw de betere partij, en twintig minuten voor tijd werd het na mooi combinatievoetbal 2-1. Na een voorzet van Namli kopte Anselmo García Mac Nulty de bal voor, en schoot Van der Water binnen tegen zijn oude club.

Heracles ging daarna op jacht naar gelijkmaker, maar het was PEC dat het dichtst bij het vierde doelpunt van dit duel was: Namli raakte de buitenkant van de paal. In de blessuretijd werd het uit de counter alsnog 3-1 via Krastev.

