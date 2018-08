Ajax struikelt weer over Heracles Almelo in seizoensouverture

Net als een jaar geleden heeft Ajax in de openingswedstrijd van het Eredivisie-seizoen puntverlies geleden tegen Heracles Almelo. Vorig jaar stuntten de Almeloërs met een 2-1 overwinning; ditmaal kon Ajax een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA ternauwernood voorkomen. Een late wereldgoal van Kristoffer Peterson werd uitgewist door een nog later doelpunt van Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt: 1-1.

Ajax moest het nog altijd stellen zonder de geblesseerde Kasper Dolberg, terwijl Klaas-Jan Huntelaar op de bank startte. Zodoende kreeg Kaj Sierhuis zijn eerste basisplaats in Ajax 1, terwijl spelers als Donny van de Beek, Carel Eiting en Maximilian Wöber ook een basisplaats hadden. Zij begonnen dinsdag allemaal op de bank tegen Standard Luik. Ajax wordt door velen gezien als favoriet voor de landstitel, maar de ploeg van Erik ten Hag had het zowel voor als na rust niet makkelijk met het bezoek uit Almelo.

Een van de grootste kansen van het eerste bedrijf was enkele minuten voor rust voor Van de Beek. Na een fraaie steekpass van Hakim Ziyech stond Van de Beek vrij voor doelman Janis Blaswich, die het leer pareerde met de voet. In de openingsfase was Heracles juist enkele keren gevaarlijk geworden. Peterson schoot naast van afstand; Adrián Dalmau kopte in het zijnet. Namens Ajax krulde Ziyech de bal via de lat over, waarna een vlammend afstandsschot van ex-Ajacied Lerin Duarte net over zeilde. Omdat Blaswich een kopbal van Wöber van dichtbij pakte en ook een antwoord had op de late inzet van Van de Beek, gingen beide ploegen rusten met een 0-0 stand.

Na rust bleef Ajax aandringen, zonder al te veel gevaar te stichten. De Amsterdammers probeerden het met name via de rechterflank met Dusan Tadic, die zich soms vastliep of de bal kwijtraakte. Het liep niet soepel bij de thuisploeg, terwijl Heracles zich vooral beperkte tot counters en afstandsschoten. Zo pikte Heracles-aanvoerder Robin Pröpper de bal twintig minuten voor tijd op, waarna hij Onana dwong zich te strekken met een snoeihard afstandsschot. Ajax speelde het grootste gedeelte van de tweede helft met invallers Frenkie de Jong en Huntelaar en laatstgenoemde was een kwartier voor tijd dichtbij met een kopbal op aangeven van Daley Blind.

Even daarna was het bijna raak voor Heracles via Dalmau, wiens kopbal ternauwernood werd gekeerd door Onana. De treffer zou vermoedelijk zijn afgekeurd wegens buitenspel. De 0-1 zou uiteindelijk toch vallen. Peterson dartelde in de slotfase over het veld en schoot van afstand venijnig raak via de onderkant van de lat. Het was voor Heracles het achthonderdste doelpunt in de Eredivisie. Via Matthijs de Ligt sleepte Ajax toch nog een punt uit het vuur: de aanvoerder kopte twee minuten voor tijd raak uit een corner. In de zes minuten blessuretijd, die flink werden opgerekt door een blessurebehandeling van doelman Blaswich na een kopstoot met De Ligt, werd niet meer gescoord.