Aandeelhouders Ajax eisen extra onderzoek naar Sven Mislintat

Een groep aandeelhouders van Ajax eist dat er extra onderzoek wordt gedaan naar de periode Sven Mislintat, zo meldt De Telegraaf op basis van een brief die het in handen heeft. Aandeelhouder-Supporter, zoals de groep zich verenigt, vertrouwt niet op het onlangs uitgebrachte KPMG-rapport. Ook willen zij dat de transfers uit de zomer van 2022 worden onderzocht.

De brief die door Aandeelhouder-Supporter is verstuurd aan de directie en Raad van Commissarissen van Ajax telt 20 pagina's en 65 vragen. Een groot gedeelte van die vragen gaan over het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de periode Mislintat.

"Ajax NV struikelt nu al ruim twee jaar van incident naar incident. De directie en de Raad van Commissarissen zijn tot nu toe niet in staat deze negatieve keten te doorbreken", valt te lezen in de brief. "De zorg van de Aandeelhouder-Supporters is niet in de eerste plaats hun financieel belang, maar vooral de toekomst en continuïteit van Ajax NV en de door haar gedreven voetbalonderneming."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Men plaatst onder meer vraagtekens bij de gang van zaken rond het KPMG-rapport. Eerder kwam naar buiten dat een van de belangrijkste bronnen rond het onderzoek, de inmiddels vertrokken RvC-voorzitter Pier Eringa, niet gehoord zou zijn.

"Navraag bij voormalige commissarissen heeft geleerd dat in het verleden het interne governance proces betreffende transfers binnen Ajax wel nauwgezet door de Raad van Commissarissen werd gevolgd", gaat het verder.

"Kunt u toelichten hoe lang al van het interne governance proces wordt afgeweken? Deelt de Raad van Commissarissen de visie van de Aandeelhouder-Supporters dat het voor het verkrijgen van transparantie goed zijn om ook de transfers van de zomer van 2022 te onderzoeken, inclusief het interne governance proces daarbij?"

Ook is de groep benieuwd waarom er geen melding is gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangaande Alex Kroes. De initiatiefnemers eisen dat het externe juridische advies over Kroes wordt geopenbaard.

Naar aanleiding van de brief heeft woensdagavond een gesprek plaatsgevonden tussen de advocaat van de aandeelhouders en initiatiefnemer Lex Hes. Zij spraken met RvC-voorzitter Michael van Praag, Susan Lenderink en Ajax-advocaat Barbara Stork.

Aanstaande dinsdag vindt er een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) plaats. Bovengenoemd drietal zou hebben toegezegd dat tijdens die bijeenkomst antwoord wordt gegeven op de meeste vragen uit de twintig pagina's tellende brief.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties