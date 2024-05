Gerry Hamstra krijgt jaar na vertrek bij Ajax nieuwe kans in de Eredivisie

Gerry Hamstra is in beeld om als technisch directeur aan de slag te gaan bij PEC Zwolle, zo meldt De Stentor. De 53-jarige Groninger zit zonder club nadat hij vorig jaar april vertrok bij Ajax. Hamstra moet bij PEC als opvolger dienen van Mark Coonen, die tijdelijk verantwoordelijk was voor het technisch beleid in Zwolle.

Coonen werd vorig jaar augustus aangesteld door PEC Zwolle na het plotselinge vertrek van Marcel Boudesteyn. Toen al was bekend dat de voormalig hoofdscout en zaakwaarnemer de honneurs slechts tijdelijk zou waarnemen.

Inmiddels is bekend waar de voorkeur van PEC naar uitgaat en is Hamstra naar voren gekomen als belangrijkste kandidaat. Zelf wil hij daar niets over kwijt. "Dat is te voorbarig", is zijn korte reactie tegenover de regionale krant.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hamstra sprak een duidelijke ambitie uit toen hij vorig jaar vertrok bij Ajax. "Het is mijn streven om technisch directeur te zijn en hiermee eindverantwoordelijk en die optie is er niet bij Ajax. Dat is voor mij de aanleiding om te besluiten eerder te vertrekken", zei hij.

Toen Hamstra drie jaar geleden naar Ajax kwam was dat om nauw samen te werken met Marc Overmars en een deel van zijn werk bij de jeugd, Jong Ajax en de scouting over te nemen. Na het vertrek van Overmars werd hij samen met Klaas-Jan Huntelaar medeverantwoordelijk voor het technisch management.

Ajax besloot de organisatie anders in te richten en stelde Sven Mislintat aan als nieuwe directeur voetbalzaken. Huntelaar legde in oktober zijn werkzaamheden bij Ajax neer vanwege een burn-out. In juni verlengde hij zijn contract als technisch manager.

Hamstra kan bij PEC nauw samen komen te werken met een oude bekende. In zijn tijd bij sc Heerenveen was hij verantwoordelijk voor de aanstelling van Johnny Jansen, de huidige hoofdtrainer bij de Overijsselse Eredivisionist.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties