Deschamps heeft enorme verrassing in definitieve EK-selectie Frankrijk

Didier Deschamps heeft de definitieve en 25-koppige EK-selectie van Frankrijk bekendgemaakt. De meest opvallende naam is die van N'Golo Kanté. De middenvelder kwam voor het laatst op 3 juni 2022 uit voor les Bleus.

Alphonse Areola, Mike Maignan en Brice Samba zijn de doelmannen die door Deschamps zijn opgeroepen. Maignan lijkt de beste papieren te hebben om op het EK de vaste nummer één te zijn.

Jules Koundé, Jonathan Clauss, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández en Ferland Mendy zijn de uitverkozen verdedigers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het middenveld is er plaats plaats voor Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Warre Zaïre-Emery, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Youssouf Fofana en dus Kanté. De oproep van laatstgenoemde mag zeer verrassend genoemd worden. De middenvelder van Ittihad Club kon al bijna niet twee jaar niet meer rekenen op een oproep.

Paris Saint-Germain-aanvallers Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé nemen vier de de zeven posities in de voorhoede in. De andere stoelen in het vliegtuig zijn gereserveerd voor Marcus Thuram, Kingsley Coman en Olivier Giroud. De 21-jarige Barcola kan op het EK debuteren.

Onder meer Michael Olise, Malo Gusto, Mohamed Simakan, Jean Clair Todibo, Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Jean-Philippe Mateta en Moussa Diaby mogen hun vakantie boeken.

Volledige selectie Frankrijk:

Doelmannen: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (RC Lens).

Verdedigers Jules Koundé (FC Barcelona), Jonathan Clauss (Olympique Marseille), Benjamin Pavard (Inter), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern München), Theo Hernández (AC Milan), Ferland Mendy (Real Madrid).

Middenvelders: Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni (beiden Real Madrid), Youssouf Fofana (AS Monaco), Adrien Rabiot (Juventus), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), N'Golo Kanté (Ittihad Club).

Aanvallers: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani (allen Paris Saint-Germain), Kingsley Coman (Bayern München), Olivier Giroud (AC Milan), Marcus Thuram (Inter).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties