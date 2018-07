‘Ajax heeft haast en nadert akkoord met Manchester United’

Ajax is er alles aan gelegen om Daley Blind in de komende 48 uur in te lijven, zo meldt De Telegraaf donderdag. De Amsterdamse club moet zich haasten omdat Manchester United vanaf komende maandag op tournee door de Verenigde Staten gaat. Volgens het dagblad beseffen alle partijen dat het beter is dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de toekomst van de 28-jarige verdediger annex middenvelder.

Slechts ‘een paar obstakels’ staan naar verluidt een terugkeer van Blind naar Ajax nog in de weg. De persoonlijke eisen van de Oranje-international vormen geen probleem meer: hij kan een contract tot medio 2021 of 2022 ondertekenen. Volgens het dagblad zijn de clubs elkaar meer genaderd inzake de transfersom. De aanvankelijke vraagprijs van Manchester United voor de linkspoot, zeventien miljoen euro, was Ajax veel te gortig.

Als Blind maandag op het vliegtuig stapt naar de Verenigde Staten loopt zijn inzetbaarheid voor Ajax vertraging op. Daarnaast is het een feit dat hij wéér een bijrol zal krijgen tijdens het trainingskamp, net als afgelopen seizoen. De 54-voudig international, die op Old Trafford nog een contract tot medio 2019 heeft, kwam in de voorbije voetbaljaargang nauwelijks in actie onder manager José Mourinho.

Het nieuwe seizoen begint voor Ajax officieel op 25 juli met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League en ook daarom is het voor de Amsterdammers belangrijk om vertraging in de komst van Blind te voorkomen. Ajax legde voor komend seizoen al Dusan Tadic (Southampton), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Hassane Bandé (KV Mechelen) en Perr Schuurs (Fortuna Sittard) vast. Daar staat het vertrek van Justin Kluivert (AS Roma), Nick Viergever (PSV), Mitchell Dijks (Bologna) en Mateo Cassierra (FC Groningen, op huurbasis) tegenover.