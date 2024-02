‘Mourinho sorteert met taalcursus voor op nieuwe klus bij Europese grootmacht’

José Mourinho heeft wel oren naar een dienstverband als trainer van Bayern München. Volgens Sport Bild leert de Portugese trainer momenteel de Duitse taal en is de positie van Thomas Tuchel tevens wankel.

Bayern München verloor zaterdagmiddag met ruime cijfers van Bayer Leverkusen. Op bezoek bij de koploper verloor der Rekordmeister met maar liefst 3-0.

De fans van Bayern houden Tuchel verantwoordelijk voor de tegenvallende resultaten. De krant schrijft dat er zondagochtend een poster bij het trainingscomplex hing met de tekst: ‘Tuchel Out!’

Bayern staat momenteel tweede in de Bundesliga, op vijf punten achterstand van koploper Leverkusen. In de Champions League gaat het de club wel voor de wind. Bayern werd eerste in de groep en wacht nu een tweeluik met Lazio.

Door de tegenvallende resultaten is de positie van Tuchel ‘wankel’, zo schrijft het medium in een uiteenzetting. Mourinho is een van de kandidaten om hem op te volgen als de resultaten niet snel verbeteren.

Mourinho stond eerder al eens aan het roer bij onder meer FC Porto, Real Madrid, Inter, Manchester United, Tottenham Hotspur en AS Roma. In de Bundesliga trainde hij nog nooit.

Bij Roma werd hij half januari ontslagen. De Romeinen stonden er niet goed voor in de Serie A en dat kostte hem uiteindelijk de kop. Vorig seizoen legde the Special One nog wel beslag op de Conference League met Roma.

