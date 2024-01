‘Mourinho verschijnt nog geen week na ontslag op radar Italiaanse grootmacht’

José Mourinho keert wellicht op korte termijn terug in de Serie A. The Times weet namelijk te melden dat de bij AS Roma ontslagen coach komende week in gesprek gaat met Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli, over een rol als trainer.

Mourinho zou het liefst in de Serie A actief blijven, waarna zaakwaarnemer Jorge Mendes de eerste contacten legde met De Laurentiis. De preses van Napoli is er nog niet in geslaagd om Luciano Spalletti, die de club vorig seizoen naar de landstitel loodste, adequaat te vervangen.

De bij Roma weggestuurde Mourinho werd afgelopen week ook al in verband gebracht met het Saudische Al Shabab. De Portugese oefenmeester zou er echter de voorkeur aan geven om in Europa actief te blijven.

Volgens diverse Italiaanse media zou Mourinho pas na afloop van dit seizoen in willen stappen bij Napoli, dat een tegenvallend seizoen doormaakt in de Serie A en is afgezakt naar de negende plaats. In de Champions League is Barcelona de opponent in de achtste finale.

De Laurentiis koos vorig jaar zomer voor Rudi Garcia als opvolger van kampioenenmaker Spalletti. De samenwerking bleek geen succes en de Franse coach werd dan ook al na enkele maanden ontslagen bij i Partenopei.

De ervaren Walter Mazzarri nam het stokje van Garcia over bij Napoli. Zijn contract in het Stadio Diego Armando Maradona loopt tot 30 juni van dit jaar en het lijkt erop dat Napoli de samenwerking deze zomer geen vervolg zal geven.

Mazzarri wist met Napoli slechts vier van de elf wedstrijden in de Serie A winnend af te sluiten, waardoor de regerend kampioen in de middenmoot bivakkeert. De verwachting in Napels is dat hij over enkele maanden wordt afgelost door een grote naam op trainersgebied.

