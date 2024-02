Niet iedereen onder de indruk van Feyenoord: ‘Spel is niet om aan te zien’

AS Roma plaatste zich donderdagavond ten koste van Feyenoord voor de achtste finale van de Europa League. De Italiaanse media zijn van mening dat de overwinning na strafschoppen terecht was. Zo is er kritiek op de speelstijl van de Rotterdammers onder trainer Arne Slot.

La Gazzetta dello Sport prijst Roma voor de wedstrijdinstelling tegen Feyenoord. “Roma speelde met het hart en toonde lef. Dankzij wat magie van Pellegrini vond Roma in de vijftiende minuut de gelijkmaker.”

De roze sportkrant zag in het eerste bedrijf kansen voor beide elftallen. “Kort daarvoor was een schot van Lukaku van de lijn gehaald door Hancko en had Svilar redding gebracht op een poging van Wieffer. Was het 0-2 geworden, dan was dat ook lachwekkend geweest, want Feyenoord creëerde daarna helemaal niets meer.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat laatste zag Corriere dello Sport terug in beide wedstrijden. “In zowel Rotterdam als in het Olimpico speelde Feyenoord lange tijd niet bepaald dapper. Het was soms niet om aan te zien.”

Vervolgens neemt de Romeinse krant nog wat gas bij. “Bij het zien van die tikjes terug zou Rinus Michels zich hebben omgedraaid in zijn graf. Alleen in de verlenging lukte het Feyenoord om de druk wat op te voeren.”

La Gazzetta dello Sport is wel te spreken over de inbreng van trainer Daniele De Rossi, die begin dit jaar werd aangesteld als vervanger van de ontslagen José Mourinho. “De Rossi heeft een magische touch. Hij heeft een doel behaald, na eerder al vier van de vijf competitiewedstrijden te hebben gewonnen. De kwalificatie voor de volgende ronde is veel waard, want de vergelijkingen met de prestaties onder José Mourinho zullen blijven komen. José leidde Roma toch twee keer naar een Europese finale.”

De Rossi

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

De kritiek van de Italiaanse media is enigszins opvallend te noemen, daar De Rossi na afloop juist complimenteus was over Feyenoord. “Het is waar dat we er niet altijd in slagen om negentig minuten in hetzelfde tempo te spelen, maar vergeet niet dat we tegen een team stonden dat mee hoort te doen in de Champions League.” In de achtste finales van de Europa League treftin maart Premier League-club Brighton & Hove Albion