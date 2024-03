Wijnaldum over kritiek op Saudi-Arabië: ‘In Nederland is er de toeslagenaffaire’

Noa Vahle heeft Georginio Wijnaldum in een interview stevig aan de tand gevoeld. De verslaggeefster van Vandaag Inside vroeg de middenvelder onder meer naar zijn transfer naar Saudi-Arabië.

Wijnaldum vertrok afgelopen zomer voor bijna tien miljoen euro naar het Midden-Oosten. De transfer van de 33-jarige spelverdeler deed de wenkbrauwen fronsen, omdat de mensenrechten in dat land volgens een VN-rapport herhaaldelijk worden geschonden.

“Het is me heel goed bevallen. Voor mij zijn de leefomstandigheden heel goed. Ik heb helemaal niets gezien van wat daar gebeurt. Mensen moeten de situatie beoordelen als ze er zelf geweest zijn.”

“Elk land heeft zijn goede en slechte dingen”, gaat Wijnaldum verder. “Dat heeft Nederland ook, dus Saudi-Arabië ongetwijfeld ook. Het beeld dat me werd geschetst is heel anders dan het beeld dat ik nu bij het land heb.”

Vahle countert het antwoord van Wijnaldum. “Buiten wat jij gezien hebt, liegen de rapporten er niet om. Je bent een speler die vaak maatschappelijk betrokken is. Snap je dat mensen verbaasd zijn om de transfer?”

De voormalig speler van onder meer Liverpool en Paris Saint-Germain herhaalt zich. “Ik snap het, maar nogmaals, ik zie het niet gebeuren. Als je wil zien wat ik bedoel, dan moet je er zelf naartoe gaan. Voor mij persoonlijk is het niet erg. De dingen die ik in de media lees, heb ik niet gezien. Al betekent dat natuurlijk niet dat het er niet is.”

Op de vraag van Vahle of hij zelf op zoek is gegaan naar de geschonden mensenrechten, antwoordt Wijnaldum ontkennend. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet gedaan heb.”

Drie jaar geleden besloot de spelersgroep van Oranje, inclusief Wijnaldum, niet meer met Vandaag Inside te praten vanwege een opmerking van Johan Derksen over muzikant Akwasi. De verslaggeefster vroeg Wijnaldum of hij het niet scheef vindt om zoiets te besluiten en daarna naar Saudi-Arabië te verkassen.

“Als je iets over racisme zegt dan moet je ook dit en dat doen. Als je het over mensenrechten hebt… In Nederland heb je ook de toeslagenaffaire, maar niemand verbiedt spelers om in de Eredivisie te spelen”, besluit de negentigvoudig international.

