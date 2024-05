Bizot gaat met Stade Brest de Champions League in na helpende hand Farioli

Na een spectaculaire laatste speelronde in de Ligue 1 is het Stade Brest van Marco Bizot erin geslaagd een direct Champions League-ticket te pakken. Brest won zelf met 0-3 van Toulouse, wat op precies één doelpunt genoeg zou zijn toen Lille in de slotfase tegen het OGC Nice van Francesco Farioli met 2-1 leidde. Nice maakte aan alle Champions League-onzekerheid een einde door diep in blessureleed de 2-2 te maken. Lille moet nu de voorronde van de Champions League in.

Toulouse - Stade Brest 0-3

Brest kwam vlak na rust op voorsprong. Bizot speelde diep richting de zestien van Toulouse, waar Steve Mounié in balbezit kwam. Hij bezorgde de bal bij Kamory Doumbia, die een oerwoud van verdedigers op zijn pad vond. Gelukkig voor hem belandde de bal bij Mahdi Camara, die met een heerlijke uithaal de kruising vond: 0-1.

Het werd in minuut 54 nog een stuk mooier voor Brest, toen Jordan Amavi een vrije trap in de kruising krulde: 0-2. Bizot had vrijwel niets te doen in de wedstrijd. Thijs Dallinga kon amper worden bereikt en was dan ook onzichtbaar. Brest moest, gezien de 2-1 voorsprong van Lille, nogmaals scoren en dat lukte via Kenny Lala, die goalie Guillaume Restes kansloos liet.

Daarmee was het uiteraard verre van gedaan met de spanning, want één tegengoal en Lille zou weer derde eindigen. Toulouse kwam een minuut later enorm dicht bij de 1-3, maar de bal werd tegen de paal geschoten. Romain Del Castillo miste in de counter een ongelooflijk kans, maar dat maakte niet meer uit omdat Lille niet meer wist te scoren. Sterker nog, het slikte in de slotfase 2-2 en dus zien we Bizot en Brest komend seizoen terug in de Champions League.

Lille OSC - OGC Nice 2-2

Het Nice van Farioli wist in de tiende minuut de voorsprong te grijpen in Rijsel. Jérémie Boga ontdeed zich aan de linkerkant van het veld van zijn directe tegenstander. De Ivoriaan snelde de zestien in, keek naar rechts en chipte de bal naar de tweede paal, waar Gaëtan Laborde simpel binnentikte: 0-1.

Tien minuten voor rust maakte Lille gelijk via Hákon Arnar Haraldsson, die een rebound binnen wist te prikken. Lille moest winnen en een kwartier voor tijd bezorgde Benjamin André zijn ploeg de cruciale voorsprong met een rake kopbal uit een hoekschop. Het ging echter helemaal mis voor Lille, en niet alleen omdat Brest op 0-3 was gekomen.

Jordan Lotomba maakte er in minuut 94 2-2 van en nog dieper in blessuretijd leek het zelfs 2-3 worden, maar de treffer van de pas zeventienjarige Daouda Traoré werd afgekeurd wegens buitenspel. Het bleef bij 2-2, wat niet genoeg was voor Lille.

