Stekelenburg noemt twee spelers die definitieve selectie Oranje niet gaan halen

Jeroen Stekelenburg denkt een tweetal aan spelers uit de voorselectie van het Nederlands elftal te weten die nog gaan afvallen. Bij het NOS-programma Studio Voetbal noemt de journalist Nick Olij en Marten de Roon als ongelukkigen. Over de overige twee afvallers is Stekelenburg minder stellig, al oppert hij wel een aantal namen.

Afgelopen donderdag presenteerde de KNVB de lijst van dertig spelers die tot de voorselectie van Ronald Koeman behoren. Aangezien er zesentwintig namen mee mogen naar het EK in Duitsland, zullen er nog vier moeten afvallen.

Stekelenburg verwacht dat er in iedere linie minstens één speler slecht nieuws te horen krijgt, behalve bij de aanvallers. Bij de doelmannen zal dat Nick Olij worden, terwijl van de middenvelders De Roon waarschijnlijk niet meegaat, aldus Stekelenburg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Het mogelijke passeren van de controleur heeft niet per se te maken met zijn voetbalkwaliteiten. De Roon kampt met een 'serieuze blessure' en het is nog maar de vraag of hij op tijd fit is.

Volgens Stekelenburg bestaat er een kans dat er twee middenvelders afvallen. "Dat is (naast De Roon, red.) waarschijnlijk één van Timber, Gravenberch en Wijnaldum", zo denkt de journalist.

Momenteel bevat de selectie zes aanvallers. Stekelenburg vermoedt dat ze allemaal meegaan naar Duitsland. "Dat zie je altijd op eindtoernooien", legt hij het uit, "dat aanvallers altijd ergens wel gebruikt worden."

Het zestal vleugelspelers en spitsen dat momenteel tot de voorselectie behoort, bestaat uit Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst, Steven Bergwijn en Brian Brobbey.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties