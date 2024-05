Studio Voetbal volledig eensgezind over speler van het jaar in Eredivisie

De tafelheren van Studio Voetbal zijn het erover eens: Vangelis Pavlidis is de speler

van het jaar in de Eredivisie. De AZ-spits werd gedeeld topscorer (29 doelpunten, gedeeld eerste met Luuk de Jong) en presteerde uitstekend in een elftal dat lang niet altijd geweldig draaide, zo luidt het betoog.

Ibrahim Afellay krijgt de vraag welke van de twee topscorers een beter seizoen heeft gedraaid. Hij twijfelt niet en wijst Pavlidis aan en heeft daar een heldere reden voor. "Omdat hij in een niet draaiend elftal zó goed presteert", aldus Afellay. "Als je kijkt naar wat hij heeft neergezet bij een toch wel leeggekocht AZ..."

De oud-middenvelder somt de kwaliteiten van Pavlidis moeiteloos op. "In het meevoetballen, hij is overal op het veld, is onvermoeibaar, heel erg compleet. En nogmaals, als je je zo profileert in een leeggekocht AZ, dan is dat echt bijzonder knap."

Pascal Jansen, die bij AZ samenwerkte met de Griek, is te gast in het programma en is het roerend met Afellay eens. De trainer weet wel waar Pavlidis graag heen zou gaan, mocht het van een transfer komen.

"Hij heeft ambities in de Premier League en in de Bundesliga. Daar zou hij heel graag willen spelen. Ik zou hem aanraden om richting de middenmoot of subtop te gaan, omdat hij dan de beste kans heeft om daarna weer een stap te maken", aldus Jansen.

Ook Theo Janssen wijst Pavlidis aan als speler van het jaar. "Overall is hij de speler van het jaar. Als je kijkt naar wie de meeste indruk heeft gemaakt in de Eredivisie, wie heeft het beste gevoetbald, wie heeft de meeste impact bij zijn club, dan is hij dat duidelijk. Er is geen andere speler bij een andere club die meer invloed heeft gehad dan hij", is de Vitesse-clubicoon lyrisch.

"Het heeft te maken met zijn bereidheid, zijn loopacties. Als je ziet hoeveel hij doet in het meevoetballen, hoe hij andere spelers beter laat spelen... Als je Pavlidis weghaalt bij AZ, dan wordt het zevende. Ik denk echt dat het verschil zo groot is", besluit Janssen.

