Real Madrid geeft 1-4 voorsprong door fenomenale Alexander Sørloth uit handen

Alexander Sørloth heeft een absolute droomavond beleefd. De Noor maakte dankzij een fenomenale Gerard Romero liefst vier doelpunten tegen Real Madrid, waarmee hij een enorm aandeel had in het spectaculaire 4-4 gelijkspel. Bij Real Madrid, dat een 1-4 voorsprong uit handen gaf, waren Arda Güler en Lucas Vázquez ook absolute blikvangers.

Na een klein kwartier spelen kwam Real Madrid op voorsprong. Brahim Díaz zag Güler ongedekt in de zestien staan en dus werd de Turk bediend door de Marokkaan. Güler draaide snel open en opende de score met een lage schuiver in de verre hoek: 0-1.

De tweede treffer van Real Madrid liet niet lang op zich wachten. Na een half uur spelen gaf Vázquez uitstekend voor op Joselu, die liet zien uitstekend te kunnen koppen: 0-2.

Na slordig balverlies bij de zestien van Real Madrid kreeg Yerson Mosquera de gelegenheid om met buitenkant voet voor te geven. Het bleek een uitstekende pass, daar Sørloth met een net zo goede kopbal Andriy Lunin wist te verschalken: 1-2.

Na een heerlijk hakje van Brahim Díaz, die voor zijn tweede assist van de wedstrijd tekende, werd het nog voor rust 1-3. Vázquez schatte de pass van de Marokkaan namelijk op waarde en schoot met links overtuigend raak in de verre hoek.

Daarmee was het voor rust nog altijd niet gedaan, want Vázquez vond Güler in volledig vrije positie in de zestien. De voormalig middenvelder van Fenerbahçe schoot met links beheerst raak: 1-4.

Vervolgens beleefde Villarreal een tweede helft om nooit meer te geven, met ex-FC Groningen-spits Sørloth en Gerard Moreno in de absolute hoofdrollen. Het was namelijk Moreno die drie minuten in de tweede helft een prachtige voorzet in huis had op Sørloth, die opnieuw met het hoofd wist te scoren: 2-4.

Sørloth werd opnieuw uitstekend bediend door Romero, die de Scandinaviër ditmaal wegstak met een dieptepass. Sørloth kapte zijn directe tegenstander uit en bleef oog in oog met Lunin kalm: 3-4.

De vierde treffer van Villarreal was misschien we de mooiste van de hele wedstrijd. Romero initieerde een één-tweetje en nadat hij de bal via een hakbal terugkreeg, bediende hij Sørloth met buitenkant voet. Sørloth liet Lunin opnieuw kansloos: 4-4.

