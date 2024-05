Perez en Vink zijn het roerend eens over wie beste aankoop in de Eredivisie is

Kenneth Perez en Marciano Vink vinden Jerdy Schouten de beste aankoop van het afgelopen Eredivisie-seizoen, zo maakt het duo duidelijk tijdens de uitzending van Dit was het Weekend van ESPN. De controleur van PSV maakte zowel op het middenveld als in het hart van de Eindhovense verdediging een uitstekende indruk.

“De beste aankoop van dit seizoen is Jerdy Schouten, zonder twijfel”, stelt Vink desgevraagd. “Jerdy Schouten”, zegt ook Perez stellig. “Het gaat voor mij vooral ook om de keuze van PSV voor voetbal”, vervolgt laatstgenoemde.

“Schouten is gehaald als soort vervanger van Ibrahim Sangaré, wat een totaal ander type voetballer is. Het is ook een pluim voor PSV dat ervoor gekozen is om met hem in zee te gaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De prestaties van Schouten bij PSV komen niet geheel onverwacht voor Vink. “Ik had hem bij Bologna al zien spelen en ik wist dat hij daar een grote meneer was. Als jij een grote meneer in de Serie A bent, dan moet je wel iets heel goed kunnen.”

“Peter Bosz wilde graag mooi voetbal spelen, en daar hoort Schouten ook bij. Wat ik ook knap vind: Schouten accepteerde in de allergrootste wedstrijden een rol als rechtercentrumverdediger. Want juist in die grote wedstrijden wil je jezelf laten zien als middenvelder.”

Perez noemt het besluit van Bosz om Schouten in verschillende duels als centrale verdediger te gebruiken een ‘verrassende move’. “Bosz probeerde dat niet tegen RKC, maar tegen Feyenoord. En dat deed Schouten heel goed.”

De defensieve middenvelder kwam half augustus van Bologna over voor een bedrag van circa twaalf miljoen euro. Dit seizoen kwam Schouten tot veertig optredens in het shirt van PSV en veroverde hij een plek in het Nederlands elftal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties