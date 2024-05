Guardiola gaat direct na titelwinst in op onzekere toekomst bij Manchester City

Pep Guardiola denkt niet dat hij na afloop van volgend seizoen langer doorgaat als hoofdtrainer van Manchester City, zo zegt hij zondag tegenover Sky Sports. De Spaanse trainer heeft een contract tot medio 2025 en verwacht na voltooiing hiervan niet bij the Citizens te blijven.

Zondag werd een historische dag voor Manchester City. De club wist West Ham United met 3-1 aan de kant te zetten en won daardoor voor de vierde keer op rij de Premier League, iets wat nog nooit eerder een team was gelukt.

Guardiola kreeg het voor elkaar met zijn team vol supersterren. De oud-middenvelder wordt met recht gezien als succestrainer en zal waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingaan als de beste trainer die Manchester City ooit gekend heeft.

Aan zijn periode in Manchester kan echter wel op termijn een einde komen. Guardiola denkt niet dat hij zijn in de zomer van 2025 aflopende contract gaat verlengen, zo spreekt hij zondag uit.

"De realiteit is dat de kans groter is dat ik vertrek dan dat ik langer blijf", vertelt de oefenmeester. "Ik ben hier nu acht jaar, straks negen. Voor nu heb ik het gevoel dat ik tot en met komend seizoen blijf."

"Ik zal in gesprek gaan met de club", vervolgt Guardiola zijn verhaal. "Volgend seizoen kunnen we praten, want ik moet eerst ook met de spelers in gesprek."

Manchester City-fans die vreesden na het sinds zondag afgelopen seizoen afscheid te moeten nemen van hun trainer, zullen dus gerustgesteld zijn. Na de jaargang 2024/25 lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Guardiola en Manchester City.

