VfB Stuttgart veegt Amsterdams bod van 12 miljoen euro op Hiroki Ito van tafel

Woensdag, 2 augustus 2023 om 15:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:48

VfB Stuttgart heeft een bod van twaalf miljoen euro op Hiroki Ito afgewezen, zo meldt Voetbal International woensdagmiddag. Eerder op de dag schreef Sky Sport Deutschland al dat het bod van Ajax weinig kans van slagen had, daar die Schwaben de 24-jarige Japanse verdediger absoluut niet zouden willen laten gaan. Ito ligt nog tot medio 2025 vast in Stuttgart. Eerder op woensdag maakte De Telegraaf al melding van de Amsterdamse interesse in de linksbenige centrale verdediger, die bij Ajax zou worden gezien als kwaliteitsimpuls voor de verdediging.

Ito is geen onbekende van Mislintat. De tienvoudig Japans international werd zelf door de directeur voetbalzaken op huurbasis naar Stuttgart gehaald in de zomer van 2021. Een jaar later namen de Zuid-Duitsers hem voor 400.000 euro definitief over van Jubilo Iwata. Afgelopen seizoen was Ito een onbetwiste basisspeler bij Stuttgart en kwam hij tot 37 officiële wedstrijden.

Hiroki Ito

Door het vertrek van Calvin Bassey naar Fulham is Ajax dringend op zoek naar versterking voor de laatste linie. Trainer Maurice Steijn heeft in het hart van de defensie enkel de beschikking over Hato en Olivier Aertssen. Ook Tristan Gooijer kan als centrale verdediger uit de voeten, maar hij wordt net als Aertssen voorlopig te licht bevonden. Ahmetcan Kaplan ligt voorlopig nog in de lappenmand. Van Ito wordt verwacht dat hij de concurrentiestrijd aangaat met Hato.

De Japanner lijkt dus wel een stevig prijskaartje om zijn nek te hebben hangen. De transferwaarde wordt geschat op 16 miljoen euro. Bronnen rondom Ajax melden aan De Telegraaf dat Mislintat meerdere opties openhoudt, mochten de onderhandelingen met Stuttgart niet volgens wens verlopen of Ito zelf niet naar de Eredivisie willen. De mandekker kwam tot dusver 68 keer in actie namens Stuttgart, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.