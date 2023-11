Gaat Ajax alsnog toeslaan? Voormalig doelwit voor 30 miljoen euro op te halen

Dinsdag, 28 november 2023 om 11:53 • Bart DHanis • Laatste update: 11:58

Hiroki Ito is komende zomer voor dertig miljoen euro op te halen bij VfB Stuttgart, zo onthult Florian Plettenberg, journalist voor de Duitse tak van Sky Sports dinsdag op X. De Japanse verdediger werd afgelopen transferperiode veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar die kon uiteindelijk geen doorgang vinden.

Directeur voetbalzaken Sven Mislintat, inmiddels ontslagen door Ajax, kende Ito uit zijn tijd bij Stuttgart en wilde hem graag naar Ajax halen. De Duitser nam hem in de zomer van 2021 voor slechts een half miljoen euro over van Jubilo Iwata.

Ito werd zelfs tot 'topprioriteit' gebombardeerd door Mislintat. De linker centrale verdediger annex linksback had in Amsterdam meer diepte moeten geven aan de verdediging en Ajax legde dan ook meerdere biedingen neer, die door Stuttgart werden afgewezen. De Duitse club raakte deze zomer Konstantinos Mavropanos al kwijt aan West Ham United en wilde niet nog een steunpilaar in de achterhoede laten gaan.

Ito verlengde uiteindelijk tot medio 2027 bij die Schwaben. Hij heeft in zijn nieuwe contract dus een afkoopclausule van dertig miljoen euro laten opnemen. Hij kan ook in de winter al vertrekken bij het goed presterende Stuttgart, maar geeft voorkeur aan een zomertransfer. Of Ajax zich in de zomer weer gaat melden in Duitsland, is niet bekend.

Wel lijkt het erop dat het alternatief voor Ito, Gaston Ávila, deze winter Ajax alweer gaat verlaten. De Argentijn wist totaal niet te overtuigen in Amsterdam en is inmiddels zelfs gedegradeerd naar Jong Ajax. Bij de beloftenploeg wist hij maandag een assist te geven in de 4-1 overwinning op Helmond Sport.

Ito beleeft echter een veel beter seizoen. Hij kwam dit seizoen al twaalf Bundesliga-duels in actie voor zijn club. Hij gaf daarin twee assists, waaronder een hele fraaie op spits Sehrou Guirassy in de 5-0 overwinning op VfL Bochum.

Verder laat Ito een passnauwkeurigheid van 87% noteren. Mede dankzij Ito’s goede spel staat Stuttgart op een verrassende derde plek in de Bundesliga. Alleen Bayer Leverkusen en Bayern München hebben na twaalf duels meer punten verzameld.