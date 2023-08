‘Hij kostte in 2017 een ton, en Ajax gaat nu 20 miljoen neerleggen?’

Vrijdag, 11 augustus 2023

Ajax heeft in 2017 de kans laten schieten om Hiroki Ito te tekenen. Het huidige transferdoelwit van de Amsterdammers liep volgens Mike Verweij toen stage, maar werd te duur bevonden in de hoofdstad. Vermoedelijk koste Ito toen een schijntje van zijn huidige vraagprijs. "En dan ga je nu een miljoentje of twintig betalen", spot Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ito (24) geldt als een van de toptargets van Sven Mislintat. De td van Ajax zag een bod van vijftien miljoen euro al naar de prullenbak verwezen door VfB Stuttgart. Dat is het 37,5-voudige van het bedrag dat de Duitsers een jaar geleden naar Júbilo Iwata overmaakten: 400.000 euro. Mislintat was toen de technisch directeur van dienst.

"Maar het wordt nog gekker", belooft Verweij in Kick-off. De journalist vertelt over Ito's stageperiode in Amsterdam. "In april en mei 2017 heeft hij er een aantal weken rondgelopen. Toen heeft hij met de Onder 18, de Onder 19 en Jong Ajax gespeeld. Maar toen vonden Saïd Ouaali en Marc Overmars (toenmalig hoofd jeugdopleiding en directeur voetbalzaken, red.) hem te duur. Dus waar hij vorig jaar 400.000 euro kostte, zal hij zes jaar gelden ongeveer een ton gekost hebben."

"En dan ga je nu als Ajax een miljoentje of twintig neertellen", sluit Verweij af. Het is onduidelijk of Ajax bereid is zo ver te gaan. De club is al akkoord met Ito zelf, maar Stuttgart wil zijn mandekker niet kwijt. Hij wordt als belangrijke kracht gezien in Zuid-Duitsland. De linksbenige Ito moet bij Ajax gaan concurreren met Jorrel Hato. Laatstgenoemde geniet hoog aanzien in Amsterdam en kreeg het rugnummer 3 al toegewezen.