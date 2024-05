Alex Kroes noemt 3 spelers die hij absoluut niet wil verkopen bij Ajax

Alex Kroes staat komende zomer voor een zware opgave bij Ajax, zo erkent de kersverse technisch directeur van de Amsterdamse recordkampioen in gesprek met De Telegraaf. De vijftigjarige Utrechter vertelt tegenover de ochtendkrant meer over zijn dagelijkse werkzaamheden op Sportcomplex De Toekomst en maakt naar eigen zeggen werkdagen van zeventien uur. Ajax wacht een spannende zomer.

Kroes stapt op een cruciaal moment in als technisch directeur. “Sleutelposities zijn te lang onbemand of niet goed bemand geweest. En als je zoals nu twee jaar op rij geen Champions League speelt, maar wel een Champions League-begroting hebt, dan hakt dat er financieel natuurlijk in.”

De technisch directeur speelt het komende seizoen het liefst weer mee om de prijzen. “Want ik ben een zwaar ongeduldig mannetje. Maar is het reëel? We doen ons stinkende best om de voorwaarden te creëren, maar ik kan er nu nog geen zinnig woord over zeggen. Op 1 september, na het sluiten van de transfermarkt, zal ik een redelijk beeld hebben. Maar er moet écht van alles gebeuren”, aldus Kroes.

Ajax gaat komende zomer eerst verkopen, om daarna pas de transfermarkt op te gaan om versterkingen te halen. Dat vertelt Kroes over de strategie. “Wij hebben daar gezamenlijk als directie een standpunt over ingenomen. We kennen de financiële situatie en hebben de prognose gemaakt. Daar kan ik vanwege de beursnotering niets over zeggen. Maar het is niet verstandig nu allerlei spelers binnen te halen, terwijl er nog niemand is verkocht.”

Kroes wil niets kwijt over zijn voorganger Sven Mislintat, maar zegt wel dat de Duitser een behoorlijke uitdaging heeft achtergelaten bij Ajax. De Amsterdammers staan voor een grote schoonmaak. “Ik moét gewoon spelers kwijt. Als er niemand weg wil, dan zal de nieuwe trainer het met dit aantal moeten doen. Gelukkig hebben we nog even de tijd. In een ideale wereld hebben we een selectie van 24 man, die goed in balans is en waarvan een groot deel door Ajax is opgeleid.”

Kroes heeft een ideaalbeeld van hoe hij de selectie van Ajax wil zien. “De selectie bestaat dan uit zes of zeven jonge talenten uit de eigen jeugd, een groep die eigenlijk altijd basisspeler is, een paar jongens die op meerdere posities kunnen spelen én drie of vier spelers die het verschil maken om kampioen te worden.”

De leidsman noemt drie spelers die hij het liefst bij Ajax ziet blijven. “Jorrel Hato, bijvoorbeeld, wil ik absoluut niet kwijt. We willen hem pas verkopen als hij het Europees en nationaal ontzettend goed doet in een winnend Ajax, want dan is zijn prijs nog hoger. Hij heeft nu de hoogste boekwaardewinstpotentie, maar mag niet weg. Net als Brian Brobbey, Kenneth Taylor en onze andere eigen jongens.”

