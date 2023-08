Komst Hiroki Ito naar Ajax lijkt ook in de toekomst moeilijk verhaal te worden

Woensdag, 23 augustus 2023 om 16:36 • Jonathan van Haaster

Hiroki Ito heeft zijn contract bij VfB Stuttgart verlengd tot en met medio 2027, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De Japanner stond deze zomer bovenaan het lijstje bij Ajax, dat nul op het rekest kreeg van Stuttgart ondanks meerdere biedingen. De Amsterdammers hadden de komst van Ito door de stugge onderhandelingen met zijn club al opgegeven en zijn doorgeschakeld naar Gastón Ávila, die zich inmiddels al Ajacied mag noemen.

“Ik ben erg blij dat ik mijn contract bij VfB Stuttgart heb verlengd", laat Ito weten via de officiële kanalen. "Ik wil graag mijn dank uitspreken aan het clubmanagement, mijn familie en mijn zaakwaarnemer. Ik ben heel gelukkig in Stuttgart. Vooral onze thuiswedstrijden, met onze fans en de bijzondere sfeer in het stadion, zijn voor mij heel bijzonder. Ik ben erg blij met mijn ontwikkeling bij VfB. Toen ik in 2021 vanuit de Japanse tweede divisie naar Stuttgart kwam, had ik nooit gedacht dat ik zoveel wedstrijden zou spelen en een jaar later zou worden opgeroepen voor het nationale team. Ik blijf hard werken, geef honderd procent en vecht op het veld in de VfB-kleuren.”

Ito werd in Amsterdam lang beschouwd als toptarget. De linker centrale verdediger annex linksback had in Amsterdam meer diepte moeten geven aan de verdediging en Ajax legde dan ook meerdere biedingen neer, die door Stuttgart werden afgewezen. De Duitse club raakte deze zomer Konstantinos Mavropanos al kwijt aan West Ham United en wilde niet nog een steunpilaar in de achterhoede laten gaan. Ajax schakelde door en bereikte razendsnel een akkoord met Gastón Ávila van Royal Antwerp, die net als Ito zowel centraal als op linksback uit de voeten kan. De linksbenige Argentijn heeft inmiddels een vijfjarig contract ondertekend in de Johan Cruijff ArenA.

Dat Ito lang de eerste keus was, had grotendeels te maken met Ajax' technisch directeur Sven Mislintat. Ito werd zelf door de Duitser op huurbasis naar Stuttgart gehaald in de zomer van 2021. Een jaar later nam Stuttgart hem voor 400.000 euro definitief over van Jubilo Iwata. Afgelopen seizoen was Ito een onbetwiste basisspeler bij Stuttgart en kwam hij tot 37 officiële wedstrijden. Vorig weekend was Ito nog belangrijk voor zijn club met een fraaie assist bij het openingsdoelpunt van Serhou Guirassy, die ook op de radar stond bij Ajax. De wedstrijd tegen VfL Bochum eindigde uiteindelijk in 5-0, waardoor die Schwaben na een speelronde de trotse koploper zijn in de Bundesliga.