Ajax maakt haast en wil Francesco Farioli komende week binnenhalen

Ajax hoopt op een snel akkoord met OGC Nice over hoofdtrainer Francesco Farioli, zo meldt Voetbal International zaterdagochtend. De Amsterdamse club is zo goed als rond met de Italiaanse trainer zelf en hoopt na de laatste competitiewedstrijd van Nice ook overeenstemming te bereiken met zijn werkgever.

Journalisten Tim van Duijn en Lentin Goodijk zitten namens VI bovenop het nieuws. Volgens het duo kan het de komende dagen snel gaan. “Nu Nice zich niet meer kan plaatsen voor Champions League-voetbal zou de boel in een stroomversnelling terecht kunnen komen.”

Het wekelijkse magazine stelt dat een akkoord tussen Ajax en Nice slechts een ‘kwestie van tijd’ is, terwijl Farioli zelf al bijna rond is met de Amsterdammers. In Nice ligt de 35-jarige trainer nog tot medio 2025 vast, waardoor een akkoord met de Franse club noodzakelijk is. Wat de vraagprijs voor de ambitieuze Farioli is, is vooralsnog onbekend.

Nice speelt komend weekend nog een uitwedstrijd op bezoek bij LOSC Lille. De aftrap van dat duel staat zondagavond op 21:00 uur op het programma. Daarna hoopt Ajax de laatste plooien glad te strijken met de nummer vijf van de Ligue 1.

Wel zal Ajax daarna nog een andere puzzel moeten leggen. “Waar nog geen duidelijkheid over is, is de invulling van de technische staf. Idealiter neemt Farioli zijn volledige staf mee naar Amsterdam, maar die kans is klein.”

Volgens VI wil Ajax zelf bepalen wie er plaatsnemen in de technische staf. De Amsterdammers hebben in ieder geval een rol voor Dave Vos in gedachten. Ook zou Ajax nog op zoek zijn naar een assistent met ‘Ajax-DNA’. "Eerder was Cristian Chivu daarvoor in beeld, maar hij kwam er niet uit met Ajax."

