V/d Vaart maakt tongen los met uitgesproken mening: ‘Kijkt door een Ajax-bril'

Dinsdag, 18 april 2023 om 16:04 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:06

Robert Maaskant doet recente opmerkingen van Rafael van der Vaart over Feyenoord af als ‘onzin’. De 109-voudig international van Oranje zei maandagavond tijdens een uitzending van het programma Rondo op Ziggo Sport dat de selectie van de Rotterdammers, in tegenstelling tot Ajax geen enkele ‘echte topspeler’ herbergt.

“Noem mij eens een speler waarvan je zegt: die zet ik bij Real Madrid, Manchester United of Liverpool neer.”, zei Van der Vaart bij Rondo. “Het is daarom trouwens alleen maar knapper dat Feyenoord het zo goed doet nu. Ik weet dat mensen zeggen dat ik gekleurd ben, maar ik denk niet dat Feyenoord een absolute topper heeft.” Toppers met potentie heeft Ajax volgens Van der Vaart wel. Met Jurriën Timber en Mohammed Kudus heeft Ajax volgens Van der Vaart wel toppers met potentie.

Maaskant heeft de uitgesproken mening van Van der Vaart ook gehoord. “Ik vind dat echt onzin", reageert hij bij RTV Rijnmond. “Van der Vaart kijkt daar met een Ajax-bril naar. Dat is niet erg, die jongen is daar opgegroeid en heeft er heel lang gespeeld. Dan is het normaal dat hij zo'n bril opzet. Maar Feyenoord heeft gewoon goede spelers. En wat ze ook goed gedaan hebben, nadat ze heel veel spelers hebben moeten verkopen vanwege de centjes, is om heel gericht te scouten en in te kopen. Slot heeft kunnen kiezen: welke spelers passen in mijn spelprincipes? Die spelers haal ik. Wieffer is daar een heel mooi voorbeeld van. En Dávid Hancko, topaankoop.”

Youri Mulder liet zich in het voetbalpraatprogramma van Ziggo Sport juist positief uit over Feyenoord. Hij is van mening dat de koploper van de Eredivisie op drie van de vier linies de beste speler op de Nederlandse velden heeft lopen. “Ik vind dat alle spelers goed geworden zijn bij Feyenoord”, reageerde Mulder. “Kökçü is denk ik de beste middenvelder van Nederland op dit moment. Bijlow is de beste doelman van Nederland en Giménez is misschien wel de beste spits in Nederland. Al heb je ook Vangelis Pavlidis nog, maar hij was de laatste weken minder.”