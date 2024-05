Pak 50x je inzet als Feyenoord zondag wint op bezoek bij NEC!

Voor Feyenoord staat de laatste uitwedstrijd van dit seizoen voor de deur. De bekerwinnaar gaat op bezoek bij NEC, dat onlangs werd verslagen in de bekerfinale. Win vijftig keer je inzet bij winst van Feyenoord op NEC. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Feyenoord had vorige week in de eigen Kuip niets te duchten van PEC Zwolle: 5-0. Santiago Gimenez was de uitblinker bij de nummer twee in de Eredivisie met twee doelpunten. De volgende uitdaging is NEC, dat momenteel een knappe zesde plaats bezet op de ranglijst.

Wint Feyenoord van NEC? Win vijftig keer je inzet bij winst van Feyenoord op NEC. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

NEC had het even moeilijk na de verloren bekerfinale tegen Feyenoord. Afgelopen maandag echter werd comfortabel met 0-3 gewonnen van degradatiekandidaat Excelsior. Hierdoor kunnen de Nijmegenaren nog steeds boven nummer vijf Ajax eindigen. Het verschil met nog twee speelronden te gaan is slechts twee punten.

Zie jij Feyenoord winnen van NEC? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

