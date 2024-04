Feyenoord wint met 1-3 en stelt kampioensfeest PSV nog even uit

Feyenoord heeft donderdagavond een degelijke overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Go Ahead Eagles was de ploeg van trainer Arne Slot met 1-3 te sterk dankzij een eigen doelpunt van doelman Jeffrey de Lange en treffers van Luka Ivanusec en Ayase Ueda. Dankzij de zege stelt Feyenoord het officiële kampioensfeest van PSV in ieder geval nog een week uit.

Feyenoord trad aan met doelman Justin Bijlow in de basisopstelling. Hij kreeg de voorkeur boven Timon Wellenreuther. Ook Gernot Trauner, Ivanusec en Antoni Milambo kregen een basisplek bij de Rotterdammers. Zij vervingen respectievelijk Bart Nieuwkoop, de geblesseerde Igor Paixão en Calvin Stengs. Santiago Gimenez haakte vlak voor de aftrap af en werd vervangen door Ueda.

In de 25ste speelminuut werd de ban gebroken. Een hard schot van Luka Ivanusec belandde hard op de lat, waarna de bal via de rug van doelman Jeffrey de Lange binnenviel: 0-1. De score werd acht minuten later al verdubbeld.

Wederom stond Ivanusec aan de basis van de aanval, al kreeg hij de treffer ditmaal wel achter zijn naam. Vanaf de linkerkant trok de Kroaat naar binnen en schoot hij vervolgens raak in de korte hoek: 0-2.

Op slag van het rustsignaal volgde de aansluitingstreffer van Go Ahead Eagles. Na een voorzet vanaf rechts van Bobby Adekanye kopte Oliver Edvardsen raak: 1-2. Edvardsen was direct betrokken bij de laatste drie Eredivisie-doelpunten van Go Ahead (twee goals, één assist).

Hoewel Feyenoord na rust al enkele kansen creëerde, werd de bevrijdende 1-3 uiteindelijk pas in de 69ste minuut genoteerd. Calvin Stengs had een werkelijk fenomenale steekpass in huis op Ayase Ueda, die het lichaam van De Lange doel trof.

In de eindfase van de wedstrijd noteerde Go Ahead nog enkele mogelijkheden, maar mede dankzij puike reddingen van Bijlow kwam de overwinning voor Feyenoord niet meer in gevaar. Stengs tekende overigens nog de 1-4 aan, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

