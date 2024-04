Spaanse kranten hard voor Frenkie de Jong; Eén speler nóg slechter dan Araújo

Spaanse kranten oordelen hard over het Champions League-optreden van FC Barcelona. Daarbij wordt ook Frenkie de Jong niet gespaard. Barça ging dinsdagavond in eigen huis met 1-4 onderuit tegen Paris Saint-Germain en werd uitgeschakeld in het miljardenbal.

De ploeg van trainer Xavi had een goede uitgangspositie verworven in Parijs. In het Parc des Princes wonnen de Catalanen met 2-3 en in eigen huis kwam Barça dinsdagavond zelfs vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Raphinha.

Alles veranderde echter toen Ronald Araújo na een half uur spelen de doorgebroken Bradley Barcola naar de grond werkte. Hij werd met rood van het veld gestuurd en met tien man kon Barça geen stand houden.

Mundo Deportivo is hard voor de Uruguayaanse verdediger en noemt zijn optreden ‘tragisch’. “Zijn actie veranderde het verloop van de wedstrijd volledig. Hij kon Barcola beter alleen op de doelman laten afgaan dan hem neerhalen.”

Het Spaanse Sport geeft Araújo eindcijfer 3, maar één speler scoort nog slechter in de recensie van de Spaanse krant. João Cancelo ‘werd helemaal weggespeeld door Ousmane Dembélé en begaf op oliedomme wijze een strafschop weg die de 1-3 betekende’. De Portugees krijgt een 2 voor zijn wedstrijd.

Frenkie de Jong

Ook De Jong moet het ontgelden in. De Nederlandse middenvelder kwam volgens de sportkrant veel te weinig aan de bal en viel op vanwege een gebrek aan creativiteit. Ook hielp het wedstrijdverloop daarbij niet mee in zijn voordeel.

Mundo Deportivo, de krant die De Jong op een persconferentie eerder dit seizoen betichtte van ‘het verzinnen van dingen’, is kritischer op zijn spel. “Barça heeft hem juist gekocht voor dit soort wedstrijden. De jaren zijn voorbijgegaan en we wachten nog steeds op iets speciaals.”



