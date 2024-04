Waarom Liverpool Slot verkiest boven Amorim als opvolger van Klopp

Aan Arne Slot de loodzware opdracht om Jürgen Klopp te doen vergeten bij Liverpool. Nadat de Duitse manager begin dit jaar zijn vertrek aankondigde, werden de nodige trainers in verband gebracht met de topbaan op Anfield. Onder wie Rúben Amorim, die met Sporting Portugal op weg is naar de Portugese titel. Maar waarom slaat Liverpool de pas 39-jarige Portugees over en krijgt Slot de kans zich te bewijzen bij de Engelse grootmacht?

Hoe is het zo gekomen?

Eerder deze maand was de trainer van Sporting – die de club naar de Portugese titel van 2020/21 loodste en dit seizoen hetzelfde lijkt te gaan doen in de Liga Portugal – de voornaamste kandidaat voor deze klus. De pogingen van Amorim om Liverpool onder druk te zetten om een bod te doen door een ontmoeting met West Ham United te initiëren, mislukten echter volledig.verloren naar verluidt hun interesse in Amorim en besloten daarop om vol voor de komst van Slot te gaan.

Uitleg

In Engelse voetbalkringen wordt aangenomen dat de filosofie en speelstijl die Slot doorgaans hanteert de leiding van Liverpool definitief hebben overtuigd. Aan de andere kant lijken de langetermijnvisie van Amorim en het systeem met drie verdedigers minder goed bij de nummer drie in de Premier League te passen, zo bevestigen bronnen aan de Engelse tak van. Zijn onderhandelingen met het bestuur van West Ham lijken ook tegen Amorim te werken, waarbij de wens van Slot om naar de Merseyside-club te verhuizen totaal niet aan kracht heeft ingeboet.

Het gesprek van Amorim met West Ham United viel niet goed bij Liverpool.

Spijt

Amorim had al snel spijt van zijn besluit om op het vliegtuig richting Londen te stappen voor een gesprek over de opvolging van David Moyes bij West Ham. "Ik heb een fout gemaakt door die trip te maken", erkende de Sporting-coach vorige week op een persmoment van de Portugese lijstaanvoerder. "De timing hiervan was gewoon volledig verkeerd. Ik heb een inschattingsfout gemaakt, al zag ik dat op dat moment niet in. Mijn welgemeende excuses richting de spelers en de technische staf", aldus de schuldbewuste Amorim, die na dit seizoen nog twee jaar vastligt bij Sporting.

De ambitieuze Amorim, een van de boegbeelden van de nieuwe generatie Europese trainers, lijkt zichzelf behoorlijk in de vingers te hebben gesneden met zijn flirt met West Ham. De kampioenenmaker was namelijk serieus in beeld bij Liverpool. De 14-voudig international van Portugal lijkt sowieso niet meer op een Europese topclub te hoeven rekenen. Xavi blijft FC Barcelona zo goed als zeker trouw en Bayern München heeft Ralf Rangnick in het vizier. Clubs met interesse moeten daarnaast vijftien miljoen euro neerleggen om Amorim weg te plukken bij Sporting, terwijl zijn jaarsalaris op twaalf miljoen euro wordt geschat. Het heeft er dan ook alle schijn van dat hij ook na de zomerstop in het José Alvalade werkzaam is.

Miljoenendeal

Slot wordt in ieder geval de duurste Nederlandse trainer ooit. Feyenoord ontvangt bijna vijftien miljoen euro van Liverpool voor de diensten van de oefenmeester, zo wistte melden. Fabrizio Romano repte op X over een bedrag van tussen de dertien en vijftien miljoen euro. Slot is daarmee in een klap de op twee na duurste manager in de geschiedenis van de Premier League. Chelsea legde in 2011 vijftien miljoen euro neer voor de van FC Porto afkomstige André Villas-Boas. Elf jaar later haddenachttien miljoen euro over voor Graham Potter, die furore maakte bij Brighton & Hove Albion.

Klopp was nog manager, maar Slot wordt head coach bij Liverpool.

Wat Slot zei

Slot, de beoogde opvolger van Klopp bij Liverpool, lijkt er vertrouwen in te hebben dat er zeer binnenkort een deal zal worden gesloten tussen alle betrokken partijen. Vorige week donderdag liet hij namelijk nog weten: "Iedereen begrijpt dat Feyenoord zoveel mogelijk geld wil ontvangen, maar ik heb het gevoel dat ze mij deze stap niet zullen misgunnen." Inmiddels lijken de onderhandelingen tussen alle betrokken partijen in de afrondende fase te zijn beland, zo blijkt uit berichtgeving van transfermarktexpert Fabrizio Romano.

Cultuuromslag met komst Slot

Slot wordt bij Liverpool geen manager, maar head coach, zo wistte melden. Van de Nederlander wordt verwacht dat hij zich gaat bezighouden met het trainen en coachen van zijn spelers, terwijl ook de voorbereiding op wedstrijden voor zijn rekening komt. Technisch directeur Richard Hughes is in de plannen van Liverpool verantwoordelijk voor het aankoopbeleid en andere voetbalgerelateerde aspecten. Voormalig technisch directeur Michael Edwards, die onlangs terugkeerde bij Liverpool, zal als directeur voetbalzaken leiding gaan geven aan Slot en Hughes.

Illustere voorgangers

Slot is opmerkelijk genoeg pas de 21ste manager in de geschiedenis van het in 1892 opgerichte Liverpool. Trainers houden het doorgaans dus lang vol op Anfield. Klopp heeft bij zijn vertrek bijna negen jaar aan het roer gestaan, net als de legendarische Bob Paisley (1974-1983). De inmiddels overleden grootheid leidde Liverpool naar zes landstitels en driemaal de eindzege in de Europa Cup I. De eveneens legendarische Bill Shankley zwaaide maar liefst vijftien jaar de scepter. Het langste dienstverband staat echter op naam van Tom Watson: tussen 1896 en zijn dood in 1915 was de Engelsman de grote roerganger op Anfield.

20 managers gingen Slot voor bij Liverpool, onder wie de legendarische Bob Paisley.

Titel lijkt onmogelijk

Slot komt zo goed als zeker niet bij de nieuwe kampioen van Engeland terecht. Liverpool morste zaterdag opnieuw dure punten, ditmaal op bezoek bij middenmoter West Ham United (2-2). Arsenal en Manchester City wonnen wél, waardoor de titel uit het zicht van de negentienvoudig kampioen lijkt te zijn verdwenen. De achterstand op Arsenal bedraagt inmiddels vijf punten, terwijl Manchester City vier punten boven Liverpool staat.hebben daarnaast nog een wedstrijd tegoed. De eerste titel sinds het coronajaar 2020 lijkt hierdoor een utopie te zijn voor Klopp en de zijnen.

Transfertargets

Ondertussen is Slot al volop bezig met het seizoen 2024/25, zijn debuutjaar op Anfield. Prioriteit ligt bij het versterken van het hart van de defensie en volgensis Lutsharel Geertruida in dat kader een optie. De veelzijdige zag zijn mogelijk toekomstige werkgever zaterdag aan het werk tegen West Ham in het London Stadium. Dávid Hancko is ook reeds genoemd, maar hij is juist in trek bij clubs uit de Serie A. Napoli is volgensbezig met een openingsbod van twintig miljoen euro.

Gaat Slot bij Liverpool samenwerken met Rodrygo?

Enkele grote namen zijn ook al in verband gebracht met het Liverpool van Slot. Cadena SER sluit niet uit dat Rodrygo vertrekt bij Real Madrid, mocht Kylian Mbappé daadwerkelijk de toptransfer maken. De Braziliaan zelf wil echter niets weten van een vertrek bij De Koninklijke. In overige buitenlandse media zijn Nico Williams (Athletic Club) en Federico Chiesa (Juventus) reeds naar voren geschoven. Het lijkt hoe dan ook een drukke en spannende zomer te worden voor Slot als nieuwe sterke man bij Liverpool.

