Advocaat noemt opvallende naam voor opvolging Slot: ‘Hij lijkt me zeer geschikt’

Dick Advocaat is verbaasd dat Alex Pastoor niet wordt genoemd als mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord. De trainer van Almere City FC stopt na dit seizoen, en weet nog niet of hij ook volgend seizoen actief zal zijn als trainer. Advocaat geeft maandagavond in Veronica Offside aan dat hij denkt dat Pastoor ‘uitermate geschikt’ is voor Feyenoord.

Feyenoord moet op zoek naar een hoofdtrainer, daar Arne Slot op het punt staat vanaf komende zomer de nieuwe manager van Liverpool te worden. In Veronica Offside wordt maandag al druk gespeculeerd over zijn opvolger in Rotterdam-Zuid.

“Ik vind dat ze Van Bronckhorst moeten nemen”, begint Wesley Sneijder. Advocaat is het daarmee eens. “Ik vind ook dat ze Van Bronckhorst moeten kiezen, omdat hij de ervaring heeft nu.”

“Maar weet je welke naam ik helemaal nergens hoor?”, gaat de voormalig trainer van Feyenoord verder. “Dat is Pastoor. Dat is net zo’n eigenwijze jongen als Slot, die weet wat hij wil. Een uitgesproken mening over hoe hij het hebben wil, en hij laat zich echt niet piepelen door spelers. Want op dat niveau met dat soort spelers moet je echt wel weten wat je zegt en wat je doet.”

“Ik denk dat die jongen uitermate geschikt is, maar je hoort hem niet. Hij heeft het dit seizoen weer goed gedaan, en blijft simpel in de Eredivisie. Als bestuurslid zou ik daar wel vertrouwen in hebben, geen twijfel over mogelijk.”

Even later komt Advocaat nog een keer terug op Pastoor. “Die Pastoor zou ook heel goed bij Ajax passen. Ik vind het toch frappant dat hij niet genoemd wordt. Ik vind het echt een goede trainer. Als je alle namen hoort, dan hoort hij er zeker bij.”

Eerder op maandag wist de Spaanse sportkrantte melden dat Dick Schreuder kandidaat nummer één is voor de opvolging van Slot bij Feyenoord. Zijn prestaties bij achtereenvolgens PEC Zwolle en CD Castellón zouden dermate veel indruk hebben gemaakt, dat de 52-jarige trainer bovenaan het Rotterdamse kandidatenlijstje prijkt. Schreuder heeft echter nog een driejarig contract aan de Spaanse oostkust.

